Equitazione Europei di salto ostacoli a Milano, Fontana: spettacolo unico

“Gli Europei di salto ostacoli di equitazione a Milano sono una bellissima manifestazione. Tre anni fa ne avevamo ipotizzato la realizzazione con gli organizzatori, e ora questo evento è diventato realtà. Potremo assistere a gare di assoluto livello. E, da conoscitore ed ex praticante di questa disciplina, posso assicurare che anche chi non è un vero e proprio appassionato potrà assistere a uno spettacolo per certi versi davvero unico”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipando, mercoledì 30 agosto, all’ippodromo di ‘San Siro’ a Milano, alla cerimonia di inaugurazione del ‘FEI Jumping European Championship 2023‘.

Equitazione, Europei di salto ostacoli a Milano fino a domenica 3 settembre

“All’ippodromo di ‘San Siro’ a Milano fino a domenica 3 settembre – ha aggiunto il governatore lombardo nel suo intervento durante la giornata inaugurale – cavalli e cavalieri saranno i veri protagonisti per una serie di gare eccezionali e che si annunciano davvero di assoluta caratura internazionale”. E in una cornice davvero particolare.

Cavalli sono fantastici, sensazioni uniche

Il presidente Fontana, che da giovane ha assiduamente praticato l’equitazione e il salto ostacoli, ha quindi concluso: “Devo dire che ritrovarmi in questo ambiente mi fa un grande piacere e soprattutto riavvicinarmi ad animali che sono eccezionali. I cavalli sono fantastici, hanno sempre qualcosa da trasmettere e soltanto ‘frequentandoli’ si riescono a comprendere queste sensazioni”.