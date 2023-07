Europei salto ostacoli, Fontana: ho avuto l’onore di praticare questo sport

Appuntamento internazionale di fine estate a Milano con gli Europei di salto ostacoli con il ‘Fei Jumping European Championship‘, nel prestigioso scenario dell’ippodromo Snai di San Siro, dal 30 agosto al 3 settembre.

Con i rappresentanti più forti della disciplina saranno tre i ‘pass’ in palio. Obiettivo, l’accesso alla qualificazione a squadre in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il grande evento milanese è stato presentato a Palazzo Marino. Sono intervenuti il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Insieme a loro Lara Magoni, sottosegretario con delega a Sport e giovani, Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Marco Di Paola, presidente Fise (Federazione Italiana Sport Equestri), Paolo Bellino, ad e direttore generale Rcs Sport, e Fabio Schiavolin, presidente Comitato organizzatore.

Europei salto ostacoli, Fontana: qualche piccola soddisfazione me la sono tolta anch’io

“Uno sport in cui ho avuto, in passato, qualche piccola soddisfazione anche come praticante. Un evento – ha detto il presidente Fontana – che si svolgerà in una bellissima location, l’ippodromo milanese di San Siro. Qui equitazione e ippica riescono a fondersi. I concorsi che si sono svolti negli ultimi due anni hanno già dimostrato che si possa fare qualcosa di eccezionale”.

“Credo si debbano fare i complimenti a tutti gli organizzatori e a coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento – ha concluso il presidente – . È molto importante portare la grande equitazione in Lombardia, a Milano. Un’occasione per fare conoscere alla città e al suo territorio, i valori dello sport. Ma anche per far conoscere la nostra capacità organizzativa, di attrarre appassionati e turisti e di essere sempre propositivi”.

“Ancora una volta Regione Lombardia ha voluto essere a fianco degli organizzatori – ha sottolineato il sottosegretario con delega a Sport e giovani, Lara Magoni – di un evento che porterà tantissimi appassionati, ma non solo, in un luogo iconico come l’ippodromo di San Siro. In palio una qualificazione olimpica per ottenere la quale saranno tante squadre impegnate con i massimi rappresentanti della disciplina”.