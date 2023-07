Prende il via la tredicesima edizione del Festival ‘LeAltreNote’ 2023, manifestazione con un fitto calendario di concerti, incontri e momenti di approfondimento, principalmente nel territorio della Valtellina.

Festival ‘LeAltreNote’ 2023

L’anteprima della rassegna musicale, che si svolgerà dal 25 luglio al 21 settembre con teatro principalmente la Valtellina e diversi comuni del suo territorio, è andata in scena, nella mattina di giovedì 20 luglio, a Palazzo Lombardia.

All’appuntamento di presentazione nella sede regionale hanno preso parte il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e gli assessori Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Francesca Caruso (Cultura).

Fontana: occasione per la montagna

“È un’occasione – ha affermato il presidente Fontana – per portare la musica anche nelle zone montane, dove è più difficile organizzare iniziative di questa portata. In questo modo si valorizzano non solo i territori, ma anche che le comunità che, grazie alla musica, diventano sempre più coese. Tutto il territorio lombardo – ha concluso – deve avere le stesse opportunità”.

Caruso: cultura anche oltre i luoghi tradizionali

“La cultura – ha ribadito l’assessore Caruso – deve essere portata anche oltre i luoghi tradizionali. In questo caso, la musica di qualità arriva in montagna ed è uno strumento formidabile per promuovere i nostri borghi. Iniziative di questo tipo contribuiscono anche alla crescita del turismo culturale”.

Sertori: la Valtellina è davvero protagonista

“La Valtellina – ha detto l’assessore Sertori – è protagonista di questo evento che esalta la montagna, fatta di paesaggi e storia. Conosco bene il festival ‘LeAltreNote’, evento già consolidato, nato proprio a Bormio, in Valtellina”.

“La montagna – ha continuato – è emotività e suggestioni. Questo evento porta in questi luoghi la musica, esaltando e raccontando la storia, la qualità e le bellezze delle nostre montagne”.

Programma triennale

L’edizione di quest’anno rientra nel programma triennale del Festival 2022-2024 dal titolo Harmonia Mundi. Questo è l’argomento intorno al quale si sviluppa la programmazione artistica in un crocevia di linguaggi del presente e del passato.

Oltre 40 appuntamenti in programma

Oltre 40 gli appuntamenti in programma, per un viaggio nella pluralità dell’espressione musicale in un intreccio di progetti e repertori, con protagonisti grandi artisti attivi nel panorama internazionale e giovani talenti. Un mosaico di proposte di musica da camera con passaggi anche nel mondo dell’opera, del jazz e del teatro musicale, con concerti diffusi tra le straordinarie montagne della Valtellina ed eventi anche in altre province.

Maggiori informazioni e programma completo sul sito www.lealtrenote.org.