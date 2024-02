A Palazzo Pirelli la premiazione del concorso per le scuole sul tema delle foibe.

“È fondamentale mantenere vivo il ricordo. Sono convinto che l’indifferenza sia un elemento che ha ferito ulteriormente queste persone. Queste donne e questi uomini avevano già subito una serie di violenze e di ingiustizie assolute. Per loro è quindi una grande soddisfazione che quanto accaduto possa riemergere e si possano evidenziare tutto ciò che hanno incredibilmente subito”.

Foibe, il concorso per le scuole

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Palazzo Pirelli, in occasione della celebrazione del Giorno del Ricordo e della cerimonia di premiazione della XVI edizione del concorso scolastico. Questo il titolo: ‘Le Foibe, la strage di Vergarolla e il conseguente Esodo giuliano, fiumano e dalmata. Come gli esuli hanno affrontato la sfida di ricostruire la propria esistenza in Lombardia e nel mondo’.

Le scuole premiate

Al concorso hanno partecipato quest’anno diverse scuole medie e superiori delle province di Bergamo, Lodi, Milano, Monza Brianza e Varese. Sono stati presentati 18 lavori individuali e di gruppo con il coinvolgimento di 145 studenti.I vincitori e i loro insegnanti prenderanno parte a un viaggio premio di istruzione di tre giorni a Redipuglia e sui luoghi del martirio delle popolazioni giuliano-dalmate-istriane.Vincitrice per l’elaborato individuale è stata Alessia Cobo, della quinta A dell’Itep Galilei di Laveno Mombello, in provincia di Varese; per l’elaborato di gruppo hanno vinto Alice Cazzulani, Angela Jhien Landicho, Margherita Lo Mauro, Gloria Orsetti, Mariem Al Madhi, Federica Coli, Alessandro Perrone, Cristian Morando e Alessandro Mazzoni delle terze Al e Bl del liceo Levi di San Donato Milanese, in provincia di Milano.