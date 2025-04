Piazza Città di Lombardia come centro nevralgico dell’artigianato Made in Italy e del design d’autore per il Fuorisalone 2025: nell’ ‘Oasi Life Experience‘, infatti, verrà celebrata la Design Week con l’installazione di opere uniche, talk con professionisti del settore e momenti di networking. Inaugurazione ufficiale lunedì 7 aprile alle 18.30 con il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale al Design e Turismo, Barbara Mazzali.

Il Belvedere Berlusconi aperto gratuitamente in occasione di ‘Oasi Life Experience’

Per evidenziare l’eccezionalità di questi eventi, il Belvedere Berlusconi del 39° piano di Palazzo Lombardia sarà straordinariamente aperto al pubblico.

Sarà possibile accedere, gratis, previa prenotazione a questo link, nei seguenti orari:

lunedì 7 aprile, ore 19 – 21;

martedì 8 – giovedì 10 aprile, ore 18 – 21;

venerdì 11 aprile, ore 15 – 21;

sabato 12 e domenica 13 aprile, ore 10 – 18.

Il design Made in Italy in piazza Città di Lombardia per Fuorisalone 2025

Durante la settimana del Fuorisalone 2025 (8-13 aprile) ‘Oasi Life Experience’, un format promosso da Regione Lombardia, ideato da Letizia Fontanelli di Idea Integrale con la direzione artistica di Adriana Lohman, sarà palcoscenico delle eccellenze del design targate Made in Italy.

Allestimenti speciali, arredi indoor e outdoor realizzati da Aquaponic Design e Paghera trasformeranno l’area in un’oasi urbana, mentre VerdeVip curerà le scenografie pop e innovative.

Talenti made in Italy al Fuorisalone 2025 invitati da Regione Lombardia

Tra i protagonisti del settore che contribuiranno con le loro opere: Progetto ArtePoli, Bio.Design, Megius, Friul Mosaic e Davide Medri Design con gli splendori dei loro mosaici e gli arredi di Unopiù, insieme ai pezzi iconici di Extroverso e le soluzioni di alta gamma di Progetto Cucina. Non mancheranno, poi, le idee luxury, come il prestigioso biliardo di Hermelin e il simulatore di golf di Albatross Indoor.

Programma di conferenze

La Design Week di piazza Città di Lombardia verrà resa unica anche grazie ad un programma di conferenze che offrirà spunti di riflessione su ecologia, design ed economia. Parteciperanno docenti del Politecnico di Milano, dello IULM, professionisti del settore e del MUSE (Museo delle Scienze) di Trento, con interventi sul legame tra scienza e design sostenibile.

Aperitivo del Design

L’Aperitivo del Design, che si terrà ogni giorno dalle 18, poi, darà l’opportunità d’incontrare designer, architetti e pubblico di appassionati in un clima stimolante e innovativo.

‘Oasi Life Experience Kids’

Non mancherà lo spazio per i più piccoli: ‘Oasi Life Experience Kids’, infatti, sarà la grande installazione interattiva di arredo urbano realizzato con materiali di riciclo a cura di Stileurbano e posizionata in piazzetta Galvani.

Mostra ‘Anch’io milanese: volti e mani che disegneranno la città del futuro’

Dal 7 al 13 aprile, inoltre, lo Spazio N3 di Palazzo Lombardia ospiterà la mostra ‘Anch’io milanese: volti e mani che disegneranno la città del futuro’. Ben 500 autoritratti su superfici a specchio e 600 riproduzioni polimateriche di mani saranno fissate con mollette a delle reti e recinzioni. Le opere sono state realizzate da bambini dai 6 agli 11 anni di 27 nazionalità. I giovanissimi sono provenienti dai quartieri di Gratosoglio, Chiesa Rossa, Ripamonti, Vigentino, Affori, Bovisa, Bovisasca, Famagosta, Barona e da Abbiategrasso.

Mostra ‘Arte e design’

Spazio IsolaSET (dal 3 al 13 aprile, dalle 11 alle 19) ospiterà la mostra ‘Arte e design’. In esposizione le opere di Fortunato Depero, Bruno Munari, Giacomo Balla, Piero Gilardi, Enzo Mari, Marcello Morandini e gli oggetti di design di Castiglioni, Alessandro Mendini Ettore Sottsass e le creazioni di Gaetano Pesce.