Giardino dei Giusti a Premolo/BG, Franco: grande valore storico e culturale

“Il Giardino dei Giusti di Premolo è un’iniziativa dal grande valore storico e culturale per il nostro territorio. Un luogo della memoria per celebrare persone che hanno lasciato un segno nella storia locale e internazionale”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, in merito alla cerimonia che si è svolta al Giardino dei Giusti di Premolo (BG) per il posizionamento di una lastra dedicata alla giornalista Anna Politkovskaja, uccisa nel 2006.

Giardino dei Giusti a Premolo meritevole di valorizzazione

“Ringrazio il sindaco Omar Seghezzi – ha proseguito Franco – per la passione con cui porta avanti un progetto meritevole di ulteriore valorizzazione. Un esempio per tutti e un vanto per la Val Seriana”.

Il Giardino, come recita il cartello di presentazione, è dedicato alle persone che “si sono attivate e si attivano per salvare altre persone a rischio della loro vita, non rimangono indifferenti di fronte alla sofferenza umana, si assumono una responsabilità personale in tempi e situazioni in cui la dignità umana viene calpestata e fanno e diffondono il bene”.

