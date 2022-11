Ai blocchi di partenza la trentunesima edizione di Job&Orienta, l’appuntamento di Verona punto di riferimento internazionale per formazione, orientamento e lavoro, in scena da giovedì 24 a sabato 26 novembre. “Non poteva mancare Regione Lombardia – commenta l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli – che sarà presente con 20 enti e più di 40 progetti”.

Regione Lombardia, anche quest’anno, sarà infatti presente al salone internazionale dedicato al futuro dei giovani, insieme a 20 delle più importanti realtà del mondo della formazione e istruzione professionale lombarda, presso il padiglione 7.

“L’edizione 2022 di Job&Orienta è quella che rappresenta pienamente una vera ripresa dopo la pandemia”, ha commentato l’assessore Rizzoli, che sarà, come ogni anno, presente all’evento presso lo stand lombardo e parteciperà a tutti i momenti di confronto e approfondimento inseriti nel programma della fiera. “Per noi – ha proseguito – è molto importante che a partecipare a Job&Orienta siano realtà lombarde rappresentative dell’intero sistema di istruzione e formazione professionale della Lombardia. Soggetti che erogano corsi di formazione, corsi di IeFP, IFTS e ITS. Un sistema che nella sua unità ci permette di avvicinare concretamente i nostri giovani al mondo del lavoro”.

La promozione dei percorsi ITS

Elemento chiave anche in questa edizione, che assume la veste del cambiamento e della transizione con il titolo ‘Accogliere, accompagnare, apprendere un mondo che cambia…’, è la forte promozione dei percorsi ITS, fiore all’occhiello della Regione Lombardia. La prima regione italiana per numero di iscritti, più di 6 mila, e numero di Fondazioni, 25. Dall’inizio dell’attuale legislatura gli iscritti ITS in Lombardia sono aumentati esponenzialmente del 140%. Portando il sistema lombardo al primo posto.

“Sono fermamente convinta – ha proseguito Rizzoli – che i percorsi ITS rappresentino una scelta vincente per i nostri giovani. Permette loro di acquisire competenze uniche e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Inoltre, dal punto di vista delle imprese che sono alla continua ricerca di figure specializzate la formazione tecnica superiore permette di trovare personale adeguatamente formato. Questo avviene anche grazie al coinvolgimento diretto delle aziende che partecipano alla realizzazione dei percorsi caratterizzati da una buona percentuale di ore on the job”.

“Credo – ha concluso l’assessore – che sia essenziale comunicare in maniera efficace, alle famiglie e agli studenti, le opportunità che offre questo settore. In questo senso, manifestazioni come Job&Orienta rappresentano un’occasione preziosa per la diffusione di questo messaggio”.

L’assessore Rizzoli prenderà parte a numerosi talk in programma a Job&Orienta 2022, confrontandosi con i colleghi delle altre regioni italiane, con rappresentanti del mondo imprenditoriale e dei Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione.

