“Il laboratorio molecolare di Calcinate è un ottimo progetto pilota che può essere esteso a tutta Italia. Ha anche il vantaggio di potersi sviluppare in modo modulare, a seconda delle necessità. Ringrazio il Rotary e gli sponsor che hanno permesso la sua realizzazione, i ricercatori universitari e dell’Istituto Mario Negri. Tutti insieme hanno consentito di convertire le attività nate solo per processare i tamponi, in un vero e proprio laboratorio di diagnostica avanzata. Le nostre Ats e Asst che hanno poi colto la valenza del progetto”.

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia a margine della visita del laboratorio molecolare ‘F.M. Passi’ del Presidio Ospedaliero Territoriale di Calcinate (Bergamo). Erano presenti il direttore generale del presidio Angelo Locati, quello dell’Ats Bergamo Angelo Giupponi, rappresentanti del Distretto Rotary 2042, delle Università di Milano, dell’Istituto Mario Negri e delle aziende che lo hanno sponsorizzato.

Con loro anche Marina Zanchi, direttrice Hadea (Health and digital executive agency). Nell’ambito di un programma di visita della durata di due giorni in Lombardia, organizzate dalla delegazione di Regione Lombardia alla Comunità europea a Bruxelles, sono state illustrate le opportunità di finanziamento europee dei programmi EU4Health, Horizon Europe, con Angelo Marino capo dipartimento Health and Food.

Modello da esportare

“In piena pandemia – ha sottolineato il presidente – purtroppo abbiamo sofferto per assenza di reagenti e macchinari che potessero soddisfare l’enorme richiesta di tamponi. Ora fortunatamente non siamo più in tale situazione. Quella esperienza ci ha comunque insegnato che dobbiamo essere sempre pronti e non permettere più di trovarci senza gli strumenti necessari per assistere i cittadini. Questo progetto va proprio in quella direzione”.

Laboratorio molecolare di Calcinate

Il laboratorio di circa 300 mq installato nel Pot di Calcinate in provincia di Bergamo, gravemente colpita dalla crisi sanitaria scatenata dal Covid-19, è promosso dal Distretto Rotary 2042. Avvalendosi della competenza e della collaborazione dell’Asst Bergamo Est, con Porsche Consulting e Multiply Labs (una start up con sede negli Usa, ma creata da giovani bergamaschi) e in accordo con la Ats di Bergamo, ha reso possibile un progetto pilota per la sperimentazione di tecnologie innovative e di modalità organizzative. Tutto ciò è in grado di rivoluzionare i processi operativi delle strutture di laboratorio e garantire una rapida analisi dei tamponi.

Donazioni

Ammonta a 250.000 euro la donazione alla Asst Bergamo Est raccolta anche grazie a diversi imprenditori della zona. Grazie a progetto finanziato dal Distretto è stato possibile acquistare macchinari avanzati e reagenti.

Laboratorio di analisi

Si tratta di un inedito concetto di laboratorio di analisi che si basa su principi di modularità e alta flessibilità: sfruttando i vantaggi del sistema aperto permette di poter utilizzare reagenti generici, con la prerogativa dei sistemi chiusi più costosi, cioè la capacità di analizzare in sicurezza elevate quantità.

Tutto questo è possibile integrando robotica e digitalizzazione per accelerare i processi di analisi e tracciare in modo univoco i dati e garantire l’affidabilità dell’intero sistema.