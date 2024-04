Leonardo Elicotteri, gioielli tecnologici prodotti in Lombardia

Il ‘tour imprese’ dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha fatto tappa oggi alla Leonardo Elicotteri, azienda leader a livello mondiale e fortemente radicata in Lombardia.

Guidesi: opportunità per giovani e aziende lombarde

L’assessore ha visitato le sedi operative di Sesto Calende e Vergiate in provincia di Varese. “Leonardo – ha sottolineato Guidesi – fornisce opportunità di sviluppo al distretto industriale e a tante piccole e medie imprese lombarde. Siamo orgogliosi di avere sul nostro territorio una realtà che offre formazione, occupazione e carriera a tanti giovani lombardi. Leonardo rappresenta un traino per la nostra economia e un fattore di innovazione e competitività per intere filiere”.

Dialogo col mondo economico-produttivo

Il ‘tour imprese’ sta interessando tutte le province lombarde. “Visitare le aziende, entrare negli stabilimenti, significa – ha proseguito Guidesi – scoprire innovazioni e un’arte del saper fare che è tipica dei lombardi. Dialogare col mondo economico-produttivo è essenziale per stare al passo con la realtà e comporre le misure adeguate per continuare a sostenere le aziende”.

Patrimonio per la Lombardia e l’Italia

“Siamo onorati – ha detto Gian Piero Cutillo, responsabile della divisione Elicotteri di Leonardo – che le istituzioni diano attenzione a una realtà industriale che nel territorio lombardo impiega migliaia di persone. In Lombardia c’è il cuore e il cervello di un’azienda leader a livello internazionale. Ringrazio l’assessore Guidesi: Leonardo è un patrimonio della provincia di Varese, della Lombardia e dell’intero Paese”.

Le sedi lombarde di Leonardo

Leonardo è presente in Lombardia con sei sedi principali, tra le province di Varese, Milano e Brescia – attive nei business elicotteri, velivoli, spazio, elettronica e cybersecurity – con circa 7.800 addetti, ai quali si aggiungono oltre 250 dipendenti lombardi delle joint venture Telespazio (Leonardo 67%/Thales 33%) e Thales Alenia Space (Thales 67%/Leonardo

33%).

Il territorio della provincia di Varese, da sempre definita la provincia con Ali, comprende i tre stabilimenti elicotteristici di Cascina Costa, Vergiate e Sesto Calende e lo stabilimento dedicato ai velivoli di Venegono Superiore. È il territorio dove storicamente nascono e vengono prodotti aeromobili che hanno fatto e continuano a fare la storia dell’industria aeronautica italiana nel mondo. In provincia di Milano, nello stabilimento di Nerviano, nascono invece alcune delle tecnologie spaziali, radaristiche ed elettro-ottiche all’avanguardia. Infine, attraverso il sito di Brescia, Leonardo si occupa dello sviluppo e produzione di sistemi di difesa di piccolo calibro.