In Lombardia 9,6 milioni a sostegno di spettacoli dal vivo e cinema

Sostenere cinema, teatro, musica, danza e spettacoli su tutto il territorio della Lombardia con uno stanziamento di 9,6 milioni di euro per il triennio 2025-2027. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso.

“Con questo stanziamento – ha spiegato l’assessore Caruso – Regione Lombardia conferma il proprio impegno a sostegno di chi opera nei settori dello spettacolo dal vivo e del cinema, rafforzando il ruolo della Lombardia come protagonista a livello nazionale e internazionale. Si tratta di una delle tante misure a sostegno della cultura con cui vogliamo supportare questo ambito fondamentale per il nostro territorio e sostenere le eccellenze lombarde, promuovendo un’offerta culturale sempre più qualificata e diversificata. È sempre utile ricordare, inoltre, che l’intrattenimento culturale sul nostro territorio ha importanti ricadute positive anche dal punto di vista economico. Anche per questo, abbiamo concepito la misura in un arco temporale triennale con un grande sforzo attraverso risorse proprie”.

“Regione Lombardia – ha concluso Caruso – continuerà a essere un punto di riferimento per la produzione e la fruizione culturale, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle nostre tradizioni e alla sperimentazione di nuove forme espressive”.

Interventi nel settore delle attività di spettacolo, i dettagli

L’intervento, in linea con gli obiettivi strategici del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e il Programma triennale per la cultura 2023-2025, punta a sostenere e valorizzare le seguenti attività:

il progetto OperaLombardia con uno stanziamento di oltre 1 milione di euro;

attività di alto valore artistico dei teatri di tradizione lombardi, ovvero il Donizetti di Bergamo, il Grande di Brescia, il Sociale di Como, il Ponchielli di Cremona e il Fraschini di Pavia, con un contributo di 1,3 milioni di euro (tramite bando);

la produzione teatrale con un investimento di 3,3 milioni di euro (tramite bando);

festival di musica, danza e multidisciplinari di rilevanza di regionale, per un totale di 580.500 euro (tramite bando);

attività della Fondazione Cineteca Italiana, con uno stanziamento di 280.000 euro;

le attività di Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Dipartimento Lombardia con un contributo di 400.000 euro;

il progetto Next-Laboratorio delle idee per la produzione e la programmazione dello spettacolo dal vivo, con un investimento di 2,6 milioni di euro (tramite bando).

L’investimento prevede un’immediata ripartizione sui bilanci regionali 2025, 2026 e 2027, con specifiche azioni finalizzate a garantire la massima efficacia e impatto delle iniziative finanziate.

Interventi nel settore delle attivita’ di spettacolo, i destinatari

Tra i soggetti destinatari degli interventi ci sono i Teatri di tradizione, la Fondazione I Pomeriggi Musicali, la Fondazione Cineteca Italiana, la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, diversi soggetti di produzione teatrale e vari festival riconosciuti di rilevanza regionale di musica, danza e multidisciplinari. Infine, nel corso del triennio saranno emanati specifici bandi per individuare ulteriori soggetti che svolgono attività nel settore dello spettacolo.