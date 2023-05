Maltempo Emilia-Romagna, Fontana: pronti a incrementare i nostri aiuti

Maltempo Emilia Romagna, Attilio Fontana annuncia la disponibilità ad aumentare gli aiuti provenienti dalla Lombardia. “Continuiamo a essere a disposizione e in continuo contatto con chi coordina i lavori sul posto, abbiamo inviato squadre di tecnici specializzati per intervenire dove ve ne fosse bisogno e siamo pronti a incrementare il nostro sostegno in ogni momento”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel “ribadire vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite”, interviene così sulla situazione maltempo in Emilia Romagna.

gal