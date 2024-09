 Il 27 e 28 settembre torna ‘meet me tonight’, la notte dei ricercatori

Il 27 e 28 settembre torna a Milano MEETmeTonight, l’evento dedicato alla divulgazione scientifica durante la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori. Due giorni di iniziative gratuite aperte a tutte le età con 27 stand, 22 talk, 16 workshop e 3 spettacoli che sono stati presentati al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli, alla presenza, fra gli altri dell’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione e dei rettori dell’Universià degli Studi Milano-Bicocca e presidente Crui, Giovanna Iannantuoni; della Bocconi, Francesco Billari; della Statale di Milano, Elio Franzini; del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto e del preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San Raffaele, Flavia Valtorta.

Al centro del programma ci saranno le 5 Missioni Europee, promosse dal programma Horizon Europe: adattamento ai cambiamenti climatici; lotta al cancro; protezione di oceani, mari, laghi e fiumi; città climaticamente neutre e intelligenti; salute del suolo. Queste missioni saranno declinate in numerose attività e vedranno coinvolti oltre 70 professori e ricercatori e circa 40 giovani phd che parteciperanno agli speed date.

Assessore Fermi: orgogliosi che il mondo della ricerca esca dalle ‘stanze’ per farsi conoscere

“Siamo orgogliosi – ha detto Fermi – di essere partner da oltre dieci anni di questa straordinaria iniziativa, questa notte bianca che consente di far conoscere lo straordinario lavoro che fanno i nostri ricercatori aumentando il senso di fiducia nella scienza e promuovendo al contempo un approccio partecipativo. Il mondo della ricerca, spesso chiuso nelle Università e nei Centri di ricerca si apre al mondo per farsi conoscere da vicino. La Regione, sfruttando la sua già consolidata partnership con le università milanesi, svolge un ruolo centrale nel collegare la ricerca e l’innovazione alla diffusione della conoscenza, contribuendo così alla responsabilizzazione delle nuove generazioni, con importanti conseguenze per la nostra società futura. Sono certo che, anche quest’anno, MEETmeTonight riuscirà a trasmettere il senso e l’entusiasmo che abitano nei nostri ricercatori”.

Rettore Iannantuoni: anche per la scienza è fondamentale partire dai ragazzi

“Torna MEETmeTonight, un appuntamento atteso e apprezzato dalla città di Milano, un’opportunità unica di avvicinare alla scienza tutti i suoi cittadini, specialmente quelli più giovani. Sono convinta che, per rendere la scienza accessibile e popolare, sia fondamentale partire dai ragazzi e addirittura dai bambini: attraverso l’esplorazione e il contatto diretto possono trovare l’ispirazione per diventare gli innovatori del futuro. Iniziative come questa diventano dunque anche un’occasione per stimolare la curiosità e gettare le basi per le nuove generazioni di scienziati e ricercatori”.

Il programma

A) Venerdì 27 settembre, dalle 18 a mezzanotte al BiM Garden: Lo spettacolo della scienza

– Science match: Dibattiti tra esperti che discutono argomenti con diversi punti di vista moderati dallo youtuber Fill Pill. Uno dei 3 science match sarà organizzato da Syngenta Italia e uno da BergamoScienza.

– Spettacoli scientifici: Concerti, stand-up comedy e spettacoli teatrali a tema scientifico.

In particolare:

– ore 19.30 Stand up comedy di Fill Pill a tema scientifico

– ore 20.30 The Science Experience con la compagnia teatrale de I Bugiardini

– ore 22.30 Science Concert. Sfida al complotto concerto di musica rock con i Quattro Quanti

B) Sabato 28 settembre 2024, dalle 10 alle 20 al Science Park in Bicocca: La scienza da scoprire

Stand: 27 gazebo in cui i ricercatori mostrano i propri lavori di ricerca con attività interattive che coinvolgono direttamente il pubblico.

Workshop: 16 laboratori interattivi, in cui il pubblico può sperimentare in prima persona la ricerca (posti limitati).

Talk: Conferenze, moderate dall’influencer e divulgatore Elia Bombardelli, pensate per presentare in modo semplice e diretto il lavoro di ricercatori e ricercatrici delle università di Milano

Tre i filoni:

– Dialoghi tra due ricercatori di università e ambiti disciplinari differenti focalizzati su un tema di attualità;

– Vita da ricercatore in cui i singoli ricercatori, attraverso la loro esperienza, raccontano risultati, passioni, sconfitte, aneddoti e carriera in un’intervista a 360 gradi;

– Numbers in cui i risultati della ricerca saranno raccontati a partire da un numero chiave.

EU corner: Uno spazio a disposizione dei ricercatori finanziati dall’UE, in particolare attraverso i programmi Marie Curie ed ERC, per condividere ricerche ed esperienze personali a partire da un oggetto evocativo (alcuni appuntamenti saranno in inglese).

Speed date: conversazioni veloci, a tu per tu con i ricercatori e le ricercatrici. Brevi interazioni, in slot di 15 minuti con 4 ricercatori, in una prospettiva informale e personale.

Tutte le attività di MEETmeTonight 2024 sono gratuite e aperte al pubblico, tranne i workshop che sono su iscrizione.