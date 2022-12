Fotografia, Galli: 180.000 euro per valorizzare museo a Cinisello Balsamo

Ammonta a 180.000 euro il contributo di Regione Lombardia alla Fondazione Museo Fotografia Contemporanea, che ha sede a Cinisello Balsamo (Milano). È finalizzato alla valorizzazione, manutenzione, conservazione e studio del materiale fotografico e librario ‘Lanfranco Colombo‘, ‘Federico Patellani‘ e ‘Klaus Zaugg‘. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale e proposta dell’assessore all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli.

Assessore Galli: struttura unica nella sua particolarità

“Crediamo molto in questa importante struttura museale – ha dichiarato l’assessore Galli – tant’è che per la sua particolarità è unica in Italia. I fondi stanziati da Regione Lombardia abbracciano il quadriennio 2022 – 2025 (45.000 euro l’anno). Il Mufoco ha riaperto lo scorso 22 ottobre e prossimamente ospiterà iniziative di grande valore. Tutto ciò grazie alle comprovate capacità del nuovo presidente, Davide Rondoni. È un luogo ricco di arte e di cultura e anche per questo merita tutte le nostre attenzioni”.

Museo di Cinisello dedicato a fotografia contemporanea

Il Museo di Fotografia Contemporanea opera dal 2004, anno della sua inaugurazione, nella sede di Villa Ghirlanda, a Cinisello Balsamo. Unico museo pubblico in Italia dedicato alla fotografia contemporanea, è una struttura attiva nel campo della conservazione, catalogazione, studio e divulgazione della fotografia. Particolare attenzione dedica alle profonde trasformazioni tecnologiche in atto e al rapporto fra la fotografia e le altre discipline espressive.

Oltre 2 milioni le opere fotografiche al museo

Il patrimonio fotografico del Museo comprende oltre 2 milioni di opere fotografiche, tra stampe in bianco e nero e a colori, diapositive, negativi, video, installazioni. Il Museo, in particolare, custodisce la più grande biblioteca specialistica in fotografia esistente in Italia e una delle maggiori in Europa. Conta, infatti, 20.000 volumi e riviste, provenienti da acquisti, scambi con altre istituzioni e da numerose donazioni di privati. La Fondazione Museo Fotografia Contemporanea è composta dagli enti fondatori Comune di Cinisello Balsamo e Città metropolitana di Milano. Regione Lombardia e Ministero della Cultura sostengono invece l’istituzione.

Lanfranco Colombo

Il ‘Lanfranco Colombo’ è costituito da un fondo librario specialistico suddiviso nella sezione monografie con 7.504 titoli di pubblicazioni sulla fotografia edite nel XX secolo. Nella sezione periodici ci sono invece 143 testate e un fondo fotografico comprendente 37.254 unità.

Federico Patellani e Klaus Zaugg

Il ‘Federico Patellani’, invece, è composto da circa 597.020 unità (con prevalenza di negativi e diapositive). A queste si aggiungono anche 14.750 stampe in bianco e nero, 175 album provini. Il fondo ‘Klaus Zaugg’, infine, è composto da circa 65.000 unità.