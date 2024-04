“È un grande piacere partecipare a questo evento, Pesto Masterpiece, che rende ancora più forte la vicinanza e la collaborazione tra Lombardia e Liguria”. Così il vicepresidente della Regione Lombardia, Marco Alparone, in occasione dell’apertura dell’evento #Pesto Masterpiece of Liguria, cui hanno preso parte, venerdì 5 aprile 2024, a Milano il governatore della Liguria, Giovanni Toti, e l’assessore al Turismo ligure, Augusto Sartori.

Fine settimana di Pesto Masterpiece

Fino a domenica 7 aprile, protagonista in Darsena, a Milano, il ‘mega mortaio’ gonfiabile che offrirà gratuitamente a residenti e turisti lezioni di pesto. Insieme ad assaggi di deliziose trofie al pesto (a pranzo e in orario di aperitivo). E sdraio per godersi il sole con gli occhiali color pesto brandizzati.

Fil rouge della buona tavola

“Un fil rouge – ha proseguito il vicepresidente lombardo Alparone – nel segno della buona tavola e della tradizione come già accaduto nell’ambito degli appuntamenti natalizi che avevano già visto protagonisti nella piazza della Regione Lombardia proprio il pesto genovese e un’apprezzatissima degustazione di focaccia ligure“.

Milano dopo Londra e Sestriere

L’installazione giunge a Milano dopo le tappe di Londra e Sestriere.