“Non smetteremo mai di dire grazie alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che, ogni giorno, instancabilmente, lavorano per garantire sicurezza ai cittadini”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, partecipando a Milano alle celebrazioni del 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Garanzia di sicurezza

“Sono fermamente convinto – ha aggiunto – che la presenza della Polizia di Stato e, più in generale, delle ‘divise’ nelle nostre strade, sia uno dei maggiori deterrenti alla criminalità. Anche per questo, a tutti i livelli, bisogna lavorare per riconoscere in concreto l’elevato valore della loro professionalità. È davvero necessario quindi incrementare il numero degli agenti”.

gal