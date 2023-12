Caravaggio, Sertori: prima pietra caserma Carabinieri, obiettivo sicurezza

Posa della prima pietra della nuova caserma dei Carabinieri a Caravaggio (Bergamo), opera fortemente voluta dal territorio e sostenuta concretamente da Regione Lombardia. A rappresentare Regione Lombardia a Caravaggio, alla cerimonia, l’assessore agli Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata, Massimo Sertori.

È intervenuta anche Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con deleghe a Sport e Giovani.

Regione Lombardia attenta alla sicurezza

“Regione Lombardia – ha rimarcato l’assessore Sertori – ribadisce la sua concreta attenzione al tema della sicurezza e la vicinanza ai territori. Questa cerimonia è il coronamento di un percorso intrapreso dai Comuni della zona e sostenuto, anche economicamente, ma non solo, dall’ente regionale”.

“L’obiettivo dichiarato – ha detto l’assessore Sertori – è garantire un presidio funzionale, moderno, sicuro che consegneremo a estate 2025. Ricordo il giorno in cui il sindaco Claudio Bolandrini e l’onorevole Daisy Pirovano sono arrivati nei miei uffici in Regione evidenziando la necessità di mantenere un presidio importante in un territorio come questo, dove la nuova BreBeMi apre nuove opportunità sia in termini di sviluppo che di afflusso di persone, ma porta con sé anche alcune criticità che devono essere gestite e monitorate. Ci siamo quindi adoperati per cercare di fare ognuno la propria parte, con una collaborazione leale tra enti, per reperire le risorse e portare avanti il processo amministrativo per la realizzazione della caserma”.

I costi dell’opera

Il costo complessivo degli interventi previsti, anche alla luce dell’Atto Integrativo, è di circa di 3.000.000 euro.

Da Regione Lombardia la copertura dei costi è per 2.500.000 euro.

Dai Comuni, invece, 250.000 per Caravaggio e 50.000 ciascuno per i Comuni di Arzago, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano Gera d’Adda e Mozzanica per complessivi 250.000 euro.

Prima pietra nuova caserma Carabinieri a Caravaggio

“Il 18 dicembre 2023 – ha sottolineato l’assessore – è un giorno di festa con cui si tocca con mano e concretezza la realizzazione di questa opera. Avere un presidio e un territorio monitorato dall’Arma è assolutamente necessario e sono convinto che questa caserma consentirà di garantire la sicurezza e la legalità per le comunità e i territori coinvolti”.

“Questo cantiere – ha concluso l’assessore Sertori – ci consente di rispondere al meglio, come promesso, alle istanze del territorio che chiedeva di potersi dotare di una nuova e più adeguata caserma onde garantire la sicurezza dei cittadini. E così sarà. Quella odierna è, infatti, la prima pietra della nuova caserma, ma anche il simbolo della battaglia continua della Regione per la sicurezza del territorio a 360 gradi”.

Magoni: un’opera fondamentale

“Un’opera fondamentale – ha commentato il sottosegretario Lara Magoni – per affermare la presenza delle forze dell’ordine in un’area molto importante di Bergamo. Un presidio costante è la risposta migliore che Regione Lombardia e lo Stato potessero dare ai propri cittadini. Questa caserma sarà un tassello fondamentale per garantire la sicurezza sul territorio. Un ottimo lavoro da parte delle Amministrazioni locali coinvolte nell’Accordo di Programma dall’assessore Massimo Sertori”.