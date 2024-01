Inaugurato il sottopasso di Lainate, opera connessa all’ampliamento dell’A8

Inaugurato il sottopasso di corso Europa a Lainate (MI), opera connessa all’ampliamento a 5 corsie dell’Autostrada A8 nel tratto Milano Nord – Lainate. All’evento era presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, insieme ai rappresentanti degli enti locali coinvolti.

Centro abitato sgravato dal traffico

“Si tratta di un intervento rilevante – ha evidenziato l’assessore Terzi – perché sgrava il centro abitato da importanti flussi di traffico, stimati in 11.000 veicoli al giorno, servendo l’area industriale ad ovest di Lainate a cavallo dell’autostrada”.

Interventi a beneficio del territorio

“Il sottopasso rende più efficiente la viabilità – ha proseguito Terzi – e si inserisce in un quadro di interventi, connessi all’ampliamento dell’A8, di cui beneficia il territorio e che Regione Lombardia ha seguito e segue con attenzione attraverso il coordinamento dei soggetti coinvolti. Il prossimo passo sarà l’apertura del nuovo svincolo per Lainate e la conclusione di una serie di opere per la mobilità locale, compresa la riapertura della ciclabile lungo l’alzaia del Villoresi”.

L’opera inaugurata oggi ha richiesto un investimento di oltre 17 milioni di euro e consiste in una bretella di collegamento tra corso Europa – SP101, a nord dell’autostrada, e la SP109 che si sviluppa a sud dell’interconnessione A8/A9 e passa sotto le quattro rampe autostradali.

Opera attesa dai cittadini

“E’ un momento storico per la nostra città. Abbiamo inaugurato oggi un’opera molto attesa dalla cittadinanza. Si tratta – ha precisato il sindaco di Lainate, Andrea Tagliaferro – dell’infrastruttura principale che il progetto dell’ampliamento della quinta corsia restituisce come compensazione alla città. Dopo l’apertura della viabilità di collegamento Lainate-Rho, inaugurata lo scorso aprile che permette l’accesso diretto alla Milano-Laghi, quest’opera completa la circonvallazione esterna all’abitato alleggerendo la pressione del traffico sul centro cittadino, con un importante miglioramento per la viabilità di attraversamento della città di Lainate. Attendiamo che nei prossimi mesi siano completate anche le opere ancora in corso sul territorio comunale. Penso soprattutto alle piste ciclabili e ai lavori lungo il Villoresi, via Marche, vicolo Erba e gli ultimi interventi lungo il ponte di via Manzoni e nei sottovia di via Mengato e Gorizia”.

Collaborazione tra gli enti

“Vorrei esprimere la mia soddisfazione – ha dichiarato la consigliera delegata alle infrastrutture della Città metropolitana, Daniela Caputo – per la realizzazione di questo sottopasso che la Città metropolitana di Milano gestirà, in quanto Ente proprietario della strada provinciale 101. La positiva collaborazione con Autostrade per l’Italia, Regione Lombardia e il Comune di Lainate ha permesso di completare un importante e complesso intervento di ricucitura al servizio del territorio, che si inserisce in una più ampia strategia della Città metropolitana che continua a investire sullo sviluppo di modalità di spostamento sempre più sicure, efficienti e sostenibili”.

doz