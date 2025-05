Società sportiva Silenziosa: Regione Lombardia celebra centenario

Il centenario della Società sportiva Silenziosa Milano Asd, punto di riferimento per la promozione dello sport tra le persone sorde è stato celebrato a Palazzo Lombardia.

All’incontro presente il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, il presidente regionale dell’Ens Renzo Corti e la presidente della Societa Sportiva Silenziosa Asd Deborah Caboni. Con loro anche il consigliere regionale Carlo Borghetti che da anni collabora con l’associazione.

Spocietà sportiva Silenziosa, il centenario celebrato a Palazzo Lombardia

“Celebrare cento anni della Società Sportiva Silenziosa – ha detto Federica Picchi – significa riconoscere il valore dello sport come strumento di inclusione, di crescita personale e collettiva. È il racconto di una comunità che ha saputo abbattere barriere e diventare protagonista della vita culturale, sociale e sportiva del nostro Paese”.

Città più accoglienti e inclusive

“Iniziative come il coinvolgimento dello sport silenzioso e l’organizzazione di eventi aperti al territorio – ha aggiunto il sottosegretario – sono fondamentali per rendere le nostre città più accoglienti e inclusive, soprattutto per i più giovani. Regione Lombardia continuerà a sostenere queste realtà con convinzione. Iniziative come il coinvolgimento dello sport silenzioso e l’organizzazione di eventi aperti al territorio sono fondamentali per rendere le nostre città più accoglienti e inclusive, soprattutto per i più giovani”.

“Regione Lombardia – ha concluso il sottosegretario – continuerà quindi a sostenere queste realtà con convinzione”.

Il programma del centenario

Il programma per celebrare il Centenario, prevede, tra l’altro, il triangolare calcistico di sabato 10 maggio, il torneo di calcio a 5. In programma anche la festa nella sede milanese dell’Ens.

Le manifestazioni sono organizzate in collaborazione con la Società Sportiva Silenziosa Milano Asd.

“L’Ens è storia – ha sottolineato la presidente Deborah Caboni – ma anche futuro. Ogni giorno lavoriamo per costruire una società che sappia ascoltare davvero, con il cuore e con i fatti”.

Regione Lombardia ha poi espresso il proprio apprezzamento e sostegno al Comitato nazionale Ens.

Ha anche infine rinnovato la propria vicinanza a tutte le iniziative che promuovano la dignità, l’autonomia e la piena partecipazione delle persone con disabilità.