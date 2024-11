L’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, ha visitato il polo biomedico di Monza dell’Università Bicocca, evidenziando, nel suo intervento, il suo impegno costante nel sostenere, con risorse sempre maggiori, gli atenei lombardi e l’importanza di mettere l’eccellenza della ricerca realizzata sul territorio a servizio della competitività e dell’attrattività del territorio. L’appuntamento è la dodicesima tappa del tour ‘Un viaggio tra le eccellenze’, iniziativa grazie alla quale Regione Lombardia incontra docenti, ricercatori e studenti degli atenei lombardi. All’evento era presente, tra gli altri, anche la rettrice dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Giovanna Iannantuoni.

Assessore Fermi: sostenere università lombarde per aumentare attrattività

“Ho deciso di fare questo tour – ha detto Fermi – perché da assessore avevo la necessità di avere la conferma di quanto siamo privilegiati grazie all’eccellenza delle università lombarde. Questa regione ha creato un sistema formativo che è riferimento in tutta Italia. Dobbiamo continuare a sostenerlo per diventare sempre più attrattivi, questa è la sfida dei prossimi cinque anni. Sono convinto che l’alto livello registrato dalla ricerca portata avanti dagli atenei del territorio sia una peculiarità della Lombardia, un elemento inscritto nel suo stesso DNA. Abbiamo il dovere di sostenere in modo efficace questo settore”.

Impegno per aumento delle risorse

“Da inizio legislatura – ha aggiunto – mi sono impegnato affinché venissero aumentate le risorse messe a disposizione per sostenere la ricerca. Investire in quest’ambito è fondamentale. Per questo ho messo in campo due nuove misure, una delle quali totalmente dedicata alle università, per l’ammodernamento tecnologico e dei centri di ricerca. Mi fa piacere che Bicocca abbia partecipato a una di queste proponendo dodici progetti, con grande slancio. Il mio obiettivo, visto il grande riscontro registrato dagli atenei lombardi, è di rendere questa misura strutturale”.

Iannantuoni (rettrice Bicocca): università è luogo dove studenti sviluppano senso critico

“Il polo biomedico di Monza della Bicocca in cui ci troviamo – ha detto la rettrice della Bicocca, Giovanna Iannantuoni – è una sede particolarmente significativa, perché qui siamo nel cuore della cura e della ricerca. Ci sono laboratori molto importanti e spirito di collaborazione tra università, enti pubblici, cittadini e settore privato. Al centro ci deve essere la crescita dei ragazzi, con spirito critico e libertà di scelta. L’università Bicocca deve essere, per gli studenti, una porta verso la crescita e la consapevolezza di sé. Sono molto orgogliosa di tutti i ragazzi che sono qui di fronte a me e ringrazio l’assessore Fermi che è sempre al nostro fianco”.