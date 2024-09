Treni, anche a Villasanta/MB assistenza ai viaggiatori con mobilità ridotta

Da lunedì 9 settembre, nella stazione di Villasanta (MB) sarà attivo il servizio di assistenza gratuito Sala Blu, dedicato ai viaggiatori a ridotta mobilità e con disabilità di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Questo servizio rappresenta un ulteriore passo avanti nel garantire l’accessibilità alle infrastrutture ferroviarie della Lombardia, confermando l’impegno di Regione Lombardia e del Gruppo FS nel rendere il trasporto ferroviario inclusivo per tutti.

Assessore Lucente: un percorso virtuoso che Regione Lombardia sostiene con convinzione

“L’attivazione del servizio Sala Blu a Villasanta – ha dichiarato Franco Lucente, assessore ai Trasporti di Regione Lombardia – è un traguardo significativo che rende la stazione accessibile a tutti i cittadini. È un percorso virtuoso che Regione Lombardia sostiene con convinzione, permettendo a tutti i viaggiatori di spostarsi in autonomia e utilizzare i treni con facilità. Il nostro obiettivo è garantire un sistema di trasporti moderno, puntuale ed efficiente. Viaggiare deve essere alla portata di tutti, soprattutto per le persone con ridotta mobilità. Questo è un segnale di civiltà che vede Regione Lombardia impegnata in prima linea. Il nostro obiettivo finale è rendere accessibili tutte le stazioni ferroviarie della Lombardia.”

Assessore Lucchini: grande attenzione verso un settore delicato

Soddisfatta l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini: “Questo intervento – ha detto – conferma l’attenzione di Regione Lombardia al tema dell’inclusività. Un principio che decliniamo in maniera concreta in tutti i settori, non ultimo quella della mobilità, che sappiamo essere particolarmente delicato per le persone con fragilità”.

Assessore Terzi: impegno costante per favorire accessibilità

Plaude all’iniziativa anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi: “Bene e avanti sempre più con interventi di questo genere. Come Regione lavoriamo da tempo per favorire ogni tipo di azione che consente di rendere sempre più agevole l’accessibilità. E anche nel settore dei trasporti e della mobilità il nostro impegno è costante”

Sono stati oltre 50.000 i servizi di assistenza nel 2024 effettuati in Lombardia

Dall’inizio del 2024, sono stati oltre 50.000 i servizi di assistenza effettuati in Lombardia attraverso la Sala Blu di Milano Centrale. Struttura che coordina le attività in 40 stazioni regionali del circuito. L’ampliamento del circuito di assistenza, che ora include anche la stazione di Villasanta, è parte integrante di una strategia volta a essere sempre più vicini alle esigenze dei viaggiatori, in particolare quelli con mobilità ridotta.

Parallelamente, RFI sta continuando il programma di interventi strutturali e tecnologici in tutte le sue stazioni, con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche e garantire a tutti i viaggiatori la completa autonomia negli spostamenti.

I contatti

Per prenotare il servizio Sala Blu, è possibile inviare una mail a SalaBlu.MILANO@rfi.it, telefonare al numero verde gratuito 800.90.60.60 (da telefono fisso) o al 02.32.32.32 (da telefono fisso e cellulare). Inoltre, grazie all’app Sala Blu Plus e al portale Sala Blu online, l’assistenza può essere richiesta direttamente dal web. Anche utilizzando una chat dedicata alle persone con disabilità uditiva. Maggiori informazioni sono disponibili su www.rfi.it nella sezione Accessibilità stazioni.