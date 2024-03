Dal 25 marzo 2024 un nuovo volo quotidiano collega Lombardia e Umbria

Dal 25 marzo 2024 Lombardia e Umbria sono collegate da un nuovo volo giornaliero sulla rotta Milano-Perugia. In particolare, da lunedì a venerdì il collegamento interessa l’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, mentre nel fine settimana Milano Linate.

L’iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Lombardia dai due presidenti di Regione, Attilio Fontana per la Lombardia e Donatella Tesei per l’Umbria, e dai rispettivi assessori regionali alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi per la Lombardia ed Enrico Melasecche Germini per l’Umbria.

Presidente Fontana

“Questa nuova tratta aerea – ha sottolineato Fontana – sarà fondamentale per consentire lo sviluppo da un lato del turismo e dall’altro delle connessioni tra imprese lombarde e umbre, considerando che l’Umbria, già centrale per l’attrattività turistica, sta diventando sempre più strategica anche dal punto di vista economico-produttivo. Il nuovo volo, dunque, è un’opportunità in più sia per la Lombardia, sia per l’Umbria”.

Presidente Tesei

“Il nuovo volo – ha detto Tesei – aumenta le possibilità di trasporto per la nostra Regione ed è di grande importanza per i servizi e il turismo. Con la Lombardia stiamo implementando le relazioni attraverso progetti che riguardano le infrastrutture, come in questo caso, ma anche le sinergie tra aziende che operano nei rispettivi territori“.

Assessore Terzi

“Abbiamo lavorato in perfetta sintonia – ha detto l’assessore regionale lombardo Terzi – per raggiungere un obiettivo comune e fare in modo che questo progetto diventasse realtà. Siamo certi che l’iniziativa troverà riscontri positivi contribuendo ad aumentare i flussi turistici e gli scambi commerciali”.

Assessore Melasecche Germini

“Questo collegamento – ha detto l’assessore regionale umbro Melasecche Germini – contribuisce a ‘rompere’ l’isolamento dell’Umbria. Per noi è una giornata da segnare negli annali“.