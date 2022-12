Approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, la delibera per l’accoglienza dei genitori detenuti con figli al seguito in case-famiglie protette e in case alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino.

L’accoglienza dei genitori detenuti in Lombardia

“Nelle diverse realtà detentive del territorio lombardo – ha spiegato l’assessore Lucchini – sono infatti attive da anni specifiche progettualità. Rivolte, in particolare, a madri detenute con figli minori e realizzate in forma coordinata e integrata tra i Comuni e gli enti del Terzo settore. E finalizzate, quindi, a sostenere e rafforzare la dimensione genitoriale. Nonchè a garantire la tutela dei minori e il diritto a una crescita armoniosa e stabile”.

Fondo per l’accoglienza

“Attraverso le risorse del Fondo per l’accoglienza di genitori detenuti con bambini, la cui dotazione finanziaria ammonta a 247.815 euro – ha sottolineato Lucchini – verranno finanziati interventi di accoglienza abitativa e percorsi socioeducativi-riabilitativi per madri e padri in esecuzione penale, in misura cautelare o in differimento pena, insieme ai loro bambini. Interventi realizzati, in attuazione della convenzione tra Comune di Milano, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia e Associazione C.I.A.O. ‘Un ponte tra carcere, famiglia e territorio’, presso le UdO dell’Associazione, per gli anni 2021 e 2022″.

Sostegno all’inclusione sociale

“Inoltre – ha concluso l’assessore Lucchini – si sosteranno interventi di accoglienza abitativa in favore di genitori con figli al seguito presso strutture residenziali e percorsi socioeducativi-riabilitativi di sostegno all’inclusione sociale”.

gus