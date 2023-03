Disabilità, Lucchini: bene Agcom su agevolazioni economiche per telefonia

L’assessore di Regione Lomabrdia alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, plaude alla decisione del Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) che ha approvato la proroga, fino a giugno 2024, della sperimentazione del riconoscimento delle agevolazioni economiche, pari al 50% del canone, per le offerte di telefonia e connettività su rete fissa e mobile per le persone con disabilità con gravi limitazioni della capacità di deambulazione.

Disabilità, agevolazioni economiche per telefonia e Internet

“Una decisione importante – ha commentato l’assessore regionale Elena Lucchini – e che va infatti nella giusta direzione. Come Regione Lombardia siamo sempre particolarmente sensibili alle tematiche legate alla disabilità”. “Anche in questa nuova legislatura – ha quindi concluso l’assessore Lucchini – la nostra attenzione posso tranquillamente assicurare che sarà massima”.

mac