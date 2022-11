Per il periodo 2023-2027 sono 39 le linee di intervento

Trentanove linee di intervento e 835 milioni di euro a disposizione dell’agricoltura lombarda. La Regione Lombardia ha approvato in Giunta il complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale per il periodo 2023-2027. Il documento indica e formalizza le scelte regionali con riferimento al Piano Strategico della PAC 2023-2027 per l’Italia, in fase di approvazione da parte della Commissione Europea.

“Per i prossimi anni – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi – vogliamo promuovere un settore agricolo sempre più intelligente, competitivo, innovativo, resiliente e diversificato che garantisca sicurezza alimentare a lungo termine, rafforzando la tutela dell’ambiente e della biodiversità. Con questo documento intendiamo rafforzare i territori rurali, generando occasioni di nuova imprenditoria anche nelle aree marginali”.

Situazione complicata

“La programmazione della nuova PAC – ha aggiunto l’assessore – avviene in una situazione geopolitica internazionale complicata, tra pandemia, guerra in Ucraina, aumento di costi di produzione e di reperimento delle materie prime. In questo contesto il settore agricolo è chiamato a garantire quantità, qualità e salubrità degli alimenti e anche a proseguire il proprio ruolo di presidio ambientale, territoriale e paesaggistico. Una sfida difficile e per questo serve un piano strategico chiaro e di visione”.

Contesto specifico

Regione Lombardia ha dunque declinato a livello regionale le sfide nazionali, alla luce delle specificità del proprio contesto. La nostra regione è caratterizzata da un sistema agricolo e agroalimentare altamente professionale, con dimensioni medie significativamente più alte della media italiana. Il modello di agricoltura che intende adottare Regione Lombardia è quello di un’agricoltura intensiva e sostenibile, attualmente promosso dalla stessa FAO e già applicato in regione nelle zone vocate.

La strategia regionale poggia su alcuni assi e obiettivi strategici che verranno poi declinati nelle misure attuative:

– una sempre maggiore sostenibilità e resilienza al cambiamento climatico;

– la crescita della competitività e della redditività del settore agricolo, per evitare l’abbandono dei territori e per sostenere la competizione;

– una sempre maggiore spinta innovativa, determinante per sostenere la competitività e sostenibilità dei comparti produttivi in tutte le fasi di produzione;

– una più spinta declinazione delle esigenze di sicurezza alimentare verso gli aspetti della qualità, tipicità e legame con il territorio;

– l’incentivazione alla diffusione della gestione forestale sostenibile;

– una particolare attenzione ai giovani;

– una crescita territoriale equilibrata.

Lombardia pronta

“Sostenibilità e resilienza al cambiamento climatico, crescita della competitività, innovazione, giovani, legame con il territorio. La Lombardia – ha concluso Rolfi – vuole essere avanguardia nel settore agricolo. Abbiamo condiviso il documento con le associazioni di categoria per concordare passaggi e contenuti. La Lombardia è pronta”.