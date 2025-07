Una delegazione composta da circa 30 rappresentanti – tra presidenti e assessori regionali – delle circa 130 regioni dell’alleanza ‘EURegions4Cohesion’ ha incontrato a Bruxelles i vicepresidenti esecutivi della Commissione Europea Raffaele Fitto (delegato per la coesione e le riforme) e Roxana Mînzatu (delegata per i diritti sociali). Per la Lombardia ha partecipato il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. L’incontro, che si è svolto nella sede della Commissione Europea, è stato un momento cruciale di confronto a pochi giorni dalla proposta della Commissione sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), attesa per il 16 luglio.

Cattaneo: a Bruxelles per ribadire ruolo chiave di Regioni in politiche di coesione UE

“Essere qui – ha sottolineato Cattaneo – è un’occasione preziosa per riaffermare che la politica di coesione non può seguire logiche centralistiche. Abbiamo ribadito che non siamo favorevoli all’ipotesi di piani nazionali che sostituiscono i piani regionali. Le Regioni devono conservare un ruolo centrale e un’autonomia piena. La Lombardia è pronta a fare la sua parte per costruire una coesione europea più forte e realmente territoriale. È però fondamentale che ci siano le condizioni per farlo”.

I membri della coalizione

La coalizione, lanciata a maggio 2024 dalla regione francese della Nuova Aquitania e della Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è evitare i rischi di una eccessiva ricentralizzazione della politica di coesione UE. Le regioni della coalizione provengono da Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania. E infine da Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Paesi Bassi.