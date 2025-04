Grana Padano, eccellenza che crea valore e identità

L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi ha partecipato oggi a Montichiari (BS) all’Assemblea generale del Consorzio per la tutela del Grana Padano, che proprio nel 2025 celebra i suoi settant’anni di attività.

Grana Padano eccellenza dell’agroalimentare lombardo

“Il settantesimo anniversario del Consorzio – ha dichiarato l’assessore – rappresenta un’occasione straordinaria per testimoniare quanto il Grana Padano sia un simbolo della nostra Lombardia e un pilastro dell’economia agroalimentare regionale e nazionale”.

Beduschi ha sottolineato la forza e la qualità di una filiera che, grazie al lavoro congiunto di soci e Consorzio, sa ogni giorno trasformare gran parte del latte lombardo – e non solo – nel formaggio DOP più esportato al mondo.

Esempio nazionale

“Ho ascoltato con interesse gli interventi del presidente Zaghini e del direttore Berni, che hanno scattato una fotografia impressionante per consistenza, numeri e capacità organizzativa – ha proseguito – Il Grana Padano è un modello di successo che riesce a dare valore a ogni anello della filiera, creando soddisfazione e riconoscimento per tutti gli attori coinvolti. È un esempio nazionale di come si possa lavorare bene insieme”.

Grana Padano legame tra consumatori e mercati internazionali dell’agroalimentare

L’assessore ha poi riconosciuto il merito del Consorzio nella promozione del prodotto, capace di consolidare il legame con i consumatori italiani e di rafforzare la presenza sui mercati internazionali.

“La comunicazione – ha detto Beduschi – ha centrato l’obiettivo, facendo il Grana Padano come parte del cuore agricolo e gastronomico del nostro Paese. I consumi nazionali tengono, e l’internazionalizzazione è davvero straordinaria”. Infine, un messaggio di fiducia per il futuro, anche alla luce delle difficoltà legate ai possibili dazi: “Sono certo – ha concluso Beduschi- che la qualità e la capacità produttiva della filiera sapranno affrontare anche questa sfida. Ne usciremo più forti, come sempre accade quando si ha una visione chiara e una determinazione condivisa”.