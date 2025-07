Regione Lombardia sarà rappresentata, per i prossimi due anni, al Tavolo nazionale dei giovani sulle tematiche di Protezione civile da tre volontari selezionati per contribuire attivamente allo sviluppo del Servizio Civile in Italia. Il Tavolo nazionale, istituito nel 2024, è uno strumento di confronto e collaborazione finalizzato ad avvicinare le nuove generazioni al mondo del volontariato, supportato anche dall’assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione civile.

Assessore: preparazione dei nostri giovani riconosciuta

“I migliori auguri – dichiara Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile – di buon lavoro ai tre giovani volontari. Loro rappresenteranno la Lombardia al Tavolo nazionale dei giovani. La loro partecipazione è motivo di orgoglio per la nostra Regione e dimostra quanto l’impegno, la passione e la preparazione dei nostri volontari siano riconosciuti anche a livello nazionale”.

“Sono certo – conclude Romano La Russa – che sapranno offrire un contributo prezioso, portando idee innovative e raccogliendo la voce delle nuove generazioni”.

Protezione civile, i tre volontari dalla Lombardia al Tavolo nazionale

Il Tavolo nazionale dei giovani sulle tematiche di Protezione civile riunisce 29 giovani tra i 16 e i 28 anni da tutta Italia. La cerimonia di insediamento si è svolta il 24 giugno 2025. Ha l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni a queste importanti realtà. I tre volontari lombardi scelti sono Davide Luzzini (Lares Italia, Unione nazionale laureati esperti in Protezione civile, 26 anni), Matteo Nespoli (Gruppo intercomunale di Protezione civile area Dalmine Zingonia, 27) e Sofia Zinni (Protezione civile ANA sez. Bergamo, 24).

“Nei primi due giorni di incontri – affermano i tre giovani – abbiamo trovato ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia pieni di voglia di mettersi in gioco. La prima giornata è stata dedicata a conoscerci e a creare un legame che ci accompagnerà nei prossimi due anni. Abbiamo condiviso ricordi ed esperienze vissute nel mondo del volontariato. Nella seconda hanno preso avvio i lavori veri e propri del tavolo, partendo dall’incontro con il Capo Dipartimento. Abbiamo iniziato a riflettere sull’attrattività delle ODV rispetto ai Giovani e su quali sono i bisogni e le esperienze che questi ricercano”.

A questi giovani il compito di portare nuove idee, proposte e progetti per far crescere il mondo del volontariato. Altro obiettivo, avvicinare il volontariato alle esigenze delle nuove generazioni.