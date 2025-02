Primo incontro di tutti gli Ambiti territoriali. Si è svolto presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia l’evento, ‘Insieme per una Lombardia inclusiva e sostenibile – Il ruolo degli Ambiti nella programmazione delle politiche sociali’.

Si è trattato del primo incontro ufficiale tra tutti i 91 Ambiti sociali e l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, che ha voluto convocare i rappresentanti territoriali coinvolgendo anche il Dipartimento Welfare di Anci per poi illustrare le buone prassi lombarde e raccogliere proposte utili a migliorare i modelli di governance e co-progettazione.

Prima tappa di un percorso d’ascolto

“La giornata – ha spiegato l’assessore Lucchini – rappresenta la prima tappa di un percorso di ascolto, dialogo e confronto per condividere il metodo di lavoro che ci consentirà la miglior messa a terra della programmazione sociale territoriale. L’approccio di Regione Lombardia è come sempre volto alla consueta e fattiva collaborazione tra istituzioni, per questo, incontrando anche i rappresentanti delle nostre ATS e ASST ho voluto sottolineare l’imprescindibile legame tra sistema sociale e sistema sociosanitario che ci porta a lavorare e agire insieme, in modo integrato e coordinato”.

La sfida della riforma nazionale

“Ho ricordato che la sfida più urgente – ha proseguito la responsabile alla Famiglia – è legata all’attuazione della riforma nazionale sulla disabilità, un’innovazione che la nostra Regione, grazie alla sua articolata e flessibile rete sociale e al pilastro del terzo Settore saprà cogliere pienamente potenziando l’alleanza tra istituzioni e attori sociali. È stata infine l’occasione – ha concluso Lucchini – per ringraziare i rappresentanti degli Ambiti territoriali che hanno accolto il mio invito al confronto ma soprattutto per il ruolo svolto al servizio delle comunità e di ogni cittadino al quale dobbiamo offrire l’adeguata presa in carico e una comunicazione sempre corretta e completa”.