Disabilità, in bilancio stanziati 20 milioni per Fondo Non Autosufficienza

Uno stanziamento straordinario di 20 milioni di euro da destinare alla programmazione regionale del riparto del Fondo per la Non autosufficienza per l’annualità 2025. È quanto contenuto nel Progetto di Legge del Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato dalla Giunta lombarda il 31 ottobre 2024 e il cui testo inizierà il suo iter in vista del via libera definitivo da parte del Consiglio regionale a dicembre 2024.

Disabilità Lombardia, FAN e non solo

L’impegno economico complessivo di fondi regionali in favore della gravissima disabilità, per il prossimo 2025, sarà dunque di 62 milioni di euro così composti: 20 milioni di euro aggiuntivi previsti nella prossima manovra, 26 milioni di euro già assestati, 16 milioni di euro afferenti al Fondo Sanitario. A queste risorse andranno infine sommate quelle statali relative al riparto del Piano nazionale.

Intervento importante

“Grazie a questo importante intervento – dichiara l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – per il quale intendo ringraziare tutta la Giunta ma in particolare il presidente, Attilio Fontana, e il collega al Bilancio e vicepresidente, Marco Alparone. Così potremo garantire la continuità del contributo economico previsto dalla Misura B1 per i caregiver familiari delle persone con disabilità gravissime. Al contempo, poi, potremo potenziare l’offerta dei servizi diretti escludendo così ipotesi di liste d’attesa”.

Per la nostra Regione, afferma Lucchini, “i diritti delle persone con disabilità e dei caregiver familiari restano al centro dell’azione di governo regionale. Sempre più volta alla definizione di una programmazione attenta e alla concreta messa a terra di servizi maggiormente integrati”.

Tavoli di confronto con associazioni

Infine, conclude la responsabile alla Famiglia, “come buona prassi avvieremo i consueti tavoli di confronto. Sia con le associazioni delle persone con disabilità che con le loro famiglie. Solo l’ascolto e la condivisione ci consentiranno di continuare insieme il percorso che abbiamo intrapreso. Ciò, nell’esclusivo interesse delle persone con disabilità e dei loro familiari che li assistono”.