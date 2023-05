Assessore Bertolaso: iniziativa da estendere su tutto il territorio lombardo

“Le politiche di prevenzione sono fondamentali per affrontare e risolvere le problematiche del nostro Paese, non solo nel settore sanitario, ma anche in altri comparti”.

Lo ha detto l‘assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, intervenendo in collegamento alla conferenza stampa organizzata dall’Ats Bergamo per la presentazione ‘Screening perché aspetti? #Cancrozero’. Si tratta della campagna di comunicazione per promuovere e sostenere l’adesione della cittadinanza agli screening oncologici. Per sei mesi, infatti, Ats Bergamo proporrà una serie di azioni di promozione e sensibilizzazione delle attività di screening, al fine di aumentare l’adesione della cittadinanza e diffondere la cultura della prevenzione.

Prevenzione miglior ricetta per risolvere problemi

“Parlo non solo da medico – ha aggiunto Bertolaso – ma anche in virtù delle mie pregresse esperienze nel contrasto alle emergenze. Mettere in piedi serie attività di prevenzione è il miglior modo per arginare i problemi ed evitare che diventino criticità. Un principio valido non solo in campo sanitario ma anche ad altre problematiche: ad esempio alle calamità naturali”.

“Guardando i numeri – ha proseguito – l’offerta di screening spesso è superiore alla domanda. È fondamentale, quindi, suscitare interesse nei cittadini e spiegare i benefici che possono trarre da queste attività, che possono salvare vite”.

“Fare prevenzione – ha spiegato l’assessore – aiuta anche a ridurre i costi della sanità, rispettando i criteri di economicità. Perciò saremo attenti a monitorare e studiare i numeri riguardanti il coinvolgimento degli utenti, per rendere la Lombardia la locomotiva d’Italia anche nell’ambito degli screening preventivi“.

“È nostra intenzione – ha concluso Bertolaso – estendere questo progetto su tutto il territorio regionale”.

Previsti eventi dedicati, contest scolastici con studenti e famiglie, messaggi e grafiche nei bus delle linee di trasporti urbani e sulle piattaforme social, comunicazioni attraverso media e tv locali e testimonianze video dei cittadini.