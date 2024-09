Regione Lombardia premia 54 attività storiche della provincia di Varese

Tappa a Varese per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2024. Un’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi con la collaborazione delle Camere di Commercio e dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 54 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Varese che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi a Ville Ponti. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, e il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello.

Assessore Guidesi: innovazione nella tradizione

“Il riconoscimento – ha sottolineato l’assessore Guidesi – è il nostro modo di dire grazie a chi rende grande la Lombardia con il lavoro, l’ingegno, la passione e la professionalità. Se la Lombardia primeggia dal punto di vista economico e sociale a livello europeo, lo dobbiamo a imprese come queste che nei decenni hanno saputo resistere e innovare nella tradizione, adattandosi ai cambiamenti del mercato e dimostrandosi più forti delle contingenze economiche negative. Lo hanno fatto garantendo, anche attraverso il ricambio generazionale, occupazione e servizi di qualità. Regione riconosce il loro straordinario ruolo di presidio economico e sociale all’interno delle comunità lombarde”.

“Il nostro sostegno a queste realtà – ha proseguito Guidesi – si declina anche in una misura molto concreta: lo strumento da oltre 12 milioni di euro riservato proprio alle Attività storiche che figurano nell’albo regionale, in modo da accompagnare i processi di rinnovamento e i passaggi generazionali”. Il bando è stato appena chiuso e nei prossimi giorni ci sarà la pubblicazione dei beneficiari.

Assessore Caruso: valori del territorio

“Esprimiamo gratitudine – ha affermato l’assessore Caruso – a queste imprese che, con coraggio, dedizione e visione, hanno saputo superare le sfide nel tempo restando competitive in un mondo in continua evoluzione. Conosco molte di queste realtà: incarnano storia, cultura e valori del nostro territorio. Ringrazio l’assessore Guidesi che ha reso possibile questa iniziativa dimostrando, ancora una volta, la vicinanza delle istituzioni alle imprese”.

Vitiello, Camera di Commercio

“La premiazione è un momento storico – ha detto il presidente della Camera di Commercio di Varese, Vitiello – a cui come Camera di Commercio crediamo fortemente e per il quale ringraziamo Regione Lombardia. Le attività storiche sono speciali perché rappresentano un esempio di straordinaria capacità in un contesto in cui, per i commercianti, è sempre più difficile sopravvivere”.

L’elenco delle ‘nuove’ attività storiche

Queste le 54 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Varese (11 botteghe artigiane storiche, 14 locali storici, 29 negozi storici).

Angera

– Bar Astor, 1974, Locale storico, Bar e tabaccheria

Arsago Seprio

– Tognella Alessandro, 1970, Bottega artigiana storica, Attrezzature

Besozzo

– Pasticceria Aries, 1966, Bottega artigiana storica, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni

– Soma, 1951, Negozio storico, Preziosi

Busto Arsizio

– Ciapparelli Elettrodomestici, 1935, Negozio storico, Casa e arredamento

– Emporio Del Falegname, 1959, Negozio storico, Attrezzature

– Francesco Pellegatta Timbri Targhe Incisioni, 1966, Bottega artigiana storica, Miscellanea

– My Bar, 1976, Locale storico, Bar e tabaccheria

– Osteria Degli Artisti, 1980, Locale storico, Bar e tabaccheria

– Parachini Gioielleria, 1962, Negozio storico, Preziosi

– Pasticceria Santa Maria, 1973, Locale storico, Bar e tabaccheria

– Autolavaggio Sicilia, 1972, Bottega artigiana storica, Miscellanea

– Bellani, 1974, Bottega artigiana storica, Cura della persona

Cantello

– Monte Generoso Bar Trattoria, 1983, Locale storico, Ristorazione

Cardano al Campo

– Muscillo, 1975, Bottega artigiana storica, Cura della persona

Carnago

– Ottica Lady Di Piotto, 1984, Negozio storico, Ottica e fotografia

Casorate Sempione

– Sempione Ristorante, 1973, Locale storico, Ristorazione

– Chiaravalle, 1950, Bottega artigiana storica, Auto e Moto

Cassano Magnago

– Ottica e Optometria Quadrelli, 1977, Negozio storico, Ottica e fotografia

Castellanza

– Mobili Bellin, 1966, Negozio storico, Casa e arredamento

Cittiglio

– Ristorante Visconti, 1961, Locale storico, Ristorazione

Comerio

– Arredamenti Papa, 1971, Negozio storico, Casa e arredamento

Gallarate

– Bar San Marco, 1984, Locale storico, Bar e tabaccheria

– Magazzini Cavour 6, 1983, Negozio storico, Abbigliamento e accessori

Gavirate

– Masini, 1960, Negozio storico, Merceria

Germignaga

– Il Forno di Germignaga, 1982, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari

Ispra

– Gallina Griffe & Co, 1963, Negozio storico, Abbigliamento e accessori

– Enoteca Forni, 1962, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari

Laveno-Mombello

– Fogola Casalinghi, 1973, Negozio storico, Casa e arredamento

– Il Libro, 1981, Negozio storico, Cartoleria e libreria

– Ristorante Calianna, 1984, Locale storico, Ristorazione

Lonate Pozzolo

– La Bottega del Fiore, 1971, Negozio storico, Sport e tempo libero

Luino

– Al Baratelli, 1980, Locale storico, Ristorazione

– Ferrario Calzature, 1959, Negozio storico, Abbigliamento e accessori

– Pasticceria Leonardo, 1971, Locale storico, Bar e tabaccheria

– Salumeria Ramon, 1968, Negozio storico, Alimentari e specialità alimentari

Maccagno con Pino e Veddasca

– La Concordia, 1978, Locale storico, Ristorazione

Malnate

– Albrigi e Pinna, 1955, Negozio storico, Preziosi

Marnate

– Farmacia Lodoletti, 1953, Negozio storico, Salute e benessere

Olgiate Olona

– Bassi Arredamenti, 1979, Negozio storico, Casa e arredamento

Porto Valtravaglia

– Montesole, 1969, Locale storico, Ristorazione

Samarate

– Due Zeta, 1955, Bottega artigiana storica, Casa e arredamento

Saronno

– Piuri, 1973, Negozio storico, Preziosi

– Farmacia Comunale N. 1, 1969, Negozio storico, Salute e benessere

– Lavori Femminili, 1943, Negozio storico, Abbigliamento e accessori

Varese

– Anganuzzi, 1949, Negozio storico, Preziosi

– Belgo Briko, 1978, Negozio storico, Attrezzature

– Cellini, 1975, Negozio storico, Sport e tempo libero

– Colorificio Bianchi, 1967, Negozio storico, Attrezzature

– Il Barba Delle Gomme, 1971, Bottega artigiana storica, Auto e Moto

– Drogheria Vercellini, 1956, Negozio, Alimentari e specialità alimentari

– Panificio Colombo e Marzoli, 1965, Bottega artigiana storica, Alimentari e specialità alimentari

– Pasticceria Maculan, 1975, Negozio storico, Gelaterie pasticcerie e torrefazioni

Vedano Olona

– Al Peschereccio, 1981, Locale storico, Ristorazione

I riconoscimenti dal 2004

Sale così a 332 il numero delle piccole imprese della provincia di Varese che possono fregiarsi del marchio di ‘Attività storica’ rilasciato da Regione Lombardia. Sul sito www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il portale contiene una pagina dedicata a ogni attività riconosciuta comprensiva di descrizione e fotogallery.

Bando Attività storiche da oltre 12 milioni di euro

Il supporto della Regione si concretizza anche attraverso il bando ‘Imprese storiche verso il futuro 2024’, voluto dall’assessore Guidesi e dedicato alle Micro, Piccole e Medie Imprese – MPMI iscritte all’albo regionale che attuano investimenti per l’innovazione, il ricambio generazionale e la riqualificazione del locale. La misura ha una dotazione di oltre 12 milioni di euro, con la concessione di un contributo a fondo perduto pari al massimo del 50% delle spese considerate ammissibili.