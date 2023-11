“L’autonomia per Regione Lombardia è anche per la montagna, un territorio che ha bisogno di un’attenzione particolare. L’assessorato alla Montagna ha già dato prova di cosa significhi questo percorso concretamente. Con la riforma sulle derivazioni idroelettriche abbiamo infatti permesso che quelle risorse rimanessero sulla montagna a disposizione degli enti locali e dei loro bisogni”. Lo ha detto Mauro Piazza , sottosegretario alla Presidenza con delega a Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, intervenendo all’evento ‘ La montagna echeggia in città ‘, in programma in piazza Città di Lombardia.