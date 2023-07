Con l’incremento economico del ‘Bando Itinerari’ è garantita la fattibilità del progetto dei Comuni di Roncola e Costa Valle Imagna in provincia di Bergamo.

Bando Itinerari

La dotazione complessiva del ‘Bando Itinerari’ di Regione Lombardia sale così a 31.263.053 euro. Una misura che ha l’obiettivo di valorizzare i territori montani nell’ambito del Prss (Programma regionale di sviluppo sostenibile). Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori.

“Nello specifico abbiamo aggiunto alla dotazione finanziaria del ‘Bando Itinerari’ – spiega l’assessore Sertori – 1.639.573 euro per finanziare integralmente l’ultimo degli interventi finanziabili. Quello cioè – sottolinea – quello dei Comuni di Roncola-Costa Valle Imagna. Tutto ciò, si intende, dopo l’analisi delle domande”.

I fondi

“Con i fondi messi in precedenza a disposizione – continua Sertori – era stato possibile assegnare all’ultimo progetto finanziabile solo 1.079.520 euro. L’importo non era però sufficiente per garantire una fattibilità del progetto, considerata l’entità delle amministrazioni coinvolte. Con questa delibera, arriviamo a coprire integralmente la quota di contributo regionale ammissibile dell’intervento pari a 2.719.093 euro”.

“Il ‘Bando Itinerari’ promosso nel 2021 – ricorda – è una misura che mette a disposizione contributi per le Rete escursionistica lombarda, la viabilità agro-silvo-pastorale. Sono inoltre compresi i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei Comuni montani”.

Destinatari del ‘Bando Itinerari’ erano infatti i Comuni, anche in forma aggregata, Unioni di Comuni, Comunità montane ed Enti Parco. Sono compresi i Comuni montanti e parzialmente montani della Lombardia. I riferimenti normativi sono infatti stabiliti dalla legge regionale 19 del 27 giugno 2008.

Sostegno alla montagna

“Con l’incremento della dotazione del ‘Bando Itinerari’ – conclude l’assessore Sertori – Regione Lombardia conferma l’attenzione alla montagna e alle sue esigenze e necessità. La risposta di finanziamento totale del progetto di Roncola e Costa Valle Imagna ne è infatti l’esempio concreto, nello specifico per la provincia orobica. Regione Lombardia è vicino ai territori e pronta a sostenerne le progettualità”.

Il progetto ‘Bandi itinerari’

Il progetto ‘Percorso ciclopedonale naturalistico sportivo Alta Valle Imagna – altopiano Roncola-Costa Valle Imagna consiste nella realizzazione di un nuovo tracciato che collega i due Comuni. Raccorda, nello specifico, tracciati escursionisti, mulattiere storiche, itinerari di mountain bike e percorsi per la pratica dello sci nordico. La finalità del percorso è principalmente di tipo turistico-escursionistico. Il tracciato percorre ambiti semi urbanizzati, aree agricole, prative di versante e sommitali in corrispondenza del laghetto del Pertüs e soprattutto aree boscate di latifoglie.

L’intervento si sviluppa per circa 7.800 metri e completa il percorso ciclopedonale naturalistico sportivo alta Valle Imagna che ha una estensione di circa 11.000 metri. Il primo lotto è già stato finanziato nell’ambito degli ‘Interventi per la ripresa economica’, il cosiddetto ‘Piano Lombardia’.

L’importo del progetto del lotto di completamento è pari a 3.290.000 euro. Regione Lombardia finanzia attraverso il ‘Bando itinerari’ la quota di contributo ammissibile pari a 2.719.093 euro attraverso risorse autonome e risorse derivanti dal Fondo unico nazionale per il turismo – parte capitale.

Interventi strategici

“Da Regione Lombardia per i territori di Roncola e Costa Valle Imagna arriva un importante contributo per diverse iniziative, tra le quali la realizzazione e la manutenzione di percorsi ciclopedonali e ciclabili, strategici in realtà montane a forte vocazione turistica della Bergamasca. Le risorse annunciate dall’assessore Sertori serviranno per potenziare e innalzare la qualità e la fruibilità degli itinerari ciclopedonali, rendendo accessibili territori dalle notevoli potenzialità economiche e attrattive”.

Così l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, commentando il provvedimento sul ‘Bando itinerari’, promosso dall’assessore Massimo Sertori.

“Ancora una volta – prosegue Lucente – Regione Lombardia dimostra grande attenzione nei confronti della montagna. Favorire la mobilità sostenibile significa infatti permettere agli utenti di godere delle bellezze delle nostre vette in totale serenità, con percorsi sicuri e adattai a tutti. Un progetto che mira quindi a sostenere l’economia delle montagne bergamasche, creando nuovi posti di lavoro grazie al flusso di turisti in località suggestive”.

Valorizzazione del territorio

“Ringrazio il collega Massimo Sertori per l’ulteriore sforzo messo in campo che va nella direzione di sostenere un progetto molto importante per la valorizzazione della Valle Imagna. Previste infatti, tra l’altro, la realizzazione e la manutenzione dei percorsi ciclopedonali e ciclabili”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

Sostegno all’economia della zona

“Da bergamasca – aggiunge Terzi – conosco bene la situazione. Si tratta infatti di interventi che non solo renderanno i nostri paesaggi montani più accessibili, ma contribuiranno anche a sostenere l’economia delle nostre montagne. L’obieettivo è infatti quello di accrescere l’afflusso di turisti e di favorire lo sviluppo economico della zona. Vogliamo cioè creare un sistema di itinerari ciclopedonali ben strutturato e integrato che permetta a residenti e visitatori di esplorare le meraviglie naturali delle nostre montagne. Tutto ciò, in maniera sostenibile ed ecologicamente responsabile”.