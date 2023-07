Lago d’Iseo, assessore Maione: qualità acque eccellente

Qui, infatti, è presente un accumulo di scarti di fabbricazioni risalente agli anni ’70 (guarnizioni in gomma) e Regione Lombardia, in collaborazione il CNR-IRSA (Istituto di Ricerca Sulle Acque) di Brugherio, l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMAR) di Venezia, ARPA Lombardia e il Nucleo Carabinieri Sommozzatori di Genova, ha predisposto un piano di indagine ambientale sviluppato in quattro azioni volto a caratterizzare in modo esaustivo i materiali e il rischio legato alla loro potenziale movimentazione, per dare indicazioni agli Enti preposti, ai fini di una eventuale rimozione.