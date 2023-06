‘Bando piccoli bacini’ e territori montani, azioni sulla risorsa idrica

Con la delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore Massimo Sertori, sono stati definiti i criteri per l’inquadramento nell’ambito della disciplina degli Aiuti di Stato, dell’iniziativa regionale denominata ‘Bando piccoli bacini’. Un’iniziativa volta infatti a garantire contributi per l’ottimizzazione della gestione della risorsa idrica nei territori montani, per la realizzazione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di piccoli bacini e di sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque, nonché dei relativi sistemi di adduzione e distribuzione.

‘Bando piccoli bacini’ Lombardia è innovativo

“Si tratta di un bando innovativo – spiega Massimo Sertori – messo quindi in campo dal mio assessorato e destinato a soggetti di natura pubblica e privata quali Comuni montani o parzialmente montani e loro Unioni, Comunità Montane, imprese agricole, imprenditori agricoli, proprietari e gestori di malghe, alpeggi e rifugi e consorzi forestali e d’alpeggio“. “Il bando aprirà infatti entro la fine del prossimo mese di luglio – conclude Sertori – con una dotazione finanziaria di 5,6 milioni di euro. Siamo certi che questa azione strutturale concorrerà alla mitigazione dei fenomeni di siccità e di scarsità idrica nei territori montani”.

La delibera

Nello specifico la delibera di Regione Lombardia stabilisce infatti che, fatti salvi i casi non rilevanti per la disciplina aiuti di Stato, è applicabile: