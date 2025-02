La nuova ‘serie evento’ di Rai 1 ‘Belcanto’, realizzata con il sostegno della Regione attraverso il bando ‘Lombardia per il Cinema’, si è aggiudicata la prima serata al debutto ieri, lunedi 24 febbraio, con 3,5 milioni di spettatori e il 20,7% di share.

“’Belcanto’ – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – è una serie che restituisce al grande pubblico il fascino della tradizione lirica italiana, raccontando una storia di passione, riscatto e talento femminile. Siamo orgogliosi di aver sostenuto questo progetto che non solo porta sullo schermo il patrimonio artistico e storico dell’Ottocento, ma lo fa attraverso una produzione che ha scelto di investire e girare anche in Lombardia, nei nostri teatri e nelle nostre città. Un’opportunità preziosa per promuovere il nostro territorio come set cinematografico d’eccellenza”.

“Vogliamo replicare questo tipo di eventi – ha concluso l’assessore – e continuare a investire nel settore audiovisivo con il chiaro obiettivo di rafforzare il legame tra cultura, storia e territorio”.

Diretta da Carmine Elia, con un cast d’eccezione tra cui Vittoria Puccini e Carmine Recano, ‘Belcanto’ racconta la storia di Maria (Vittoria Puccini) e delle sue figlie Antonia e Carolina (Caterina Ferioli e Adriana Savarese), tre donne determinate a conquistare il palcoscenico dell’opera lirica, sfidando ostacoli, pregiudizi e segreti che minacciano di travolgerle.

La serie è una coproduzione Rai Fiction – Lucky Red con Umedia, in collaborazione con Ufunds e con la partecipazione di Newen Connect, realizzata con il sostegno di Regione Lombardia (POR FESR 2021-2027 Lombardia per il Cinema) e di Regione Lazio (Lazio Cinema International).