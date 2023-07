Bonifiche ambientali Lombardia, Maione: 6 milioni per 7 interventi

La Regione Lombardia, su iniziativa dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, ha approvato questa mattina uno stanziamento da 5,9 milioni di euro come prima programmazione economico-finanziaria per la realizzazione degli interventi di bonifiche ambientali sul territorio regionale.

Assessore Maione: bonifiche sono priorità

“Sono risorse – ha dichiarato l’assessore Maione – per il completamento o l’avanzamento delle operazioni già avviate e oggetto di precedenti finanziamenti regionali. Si tratta di interventi attesi da anni, strategici per i territori coinvolti”.

“In questi primi mesi di mandato – ha aggiunto Maione – abbiamo dato una accelerata decisa ai progetti di bonifica in tutta la Lombardia. La tutela del territorio e le questioni ambientali sono infatti tra le priorità assolute del programma regionale di sviluppo sostenibile della giunta Fontana”.

“Con queste risorse – ha concluso Maione – diamo ulteriore impulso a progetti già in atto o in fase di conclusione. Risultati che stiamo ottenendo non solo con un significativo stanziamento di risorse, ma anche grazie alla collaborazione costante con gli enti locali con i quali siamo già al lavoro anche per superare il problema legato agli effetti della sentenza della Consulta sulle bonifiche comunali”.

Bonifiche ambientali, Terzi: bene stanziamento di 164 mila euro per Fara e Casazza (Bg)

"Bene lo stanziamento da parte di Regione Lombardia di 5,9 milioni di euro come prima programmazione economico-finanziaria per la realizzazione degli interventi di bonifica sul territorio regionale – ha commentato l'assessore regionale a Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi -. Di questi circa 164 mila euro sono destinati alla Provincia di Bergamo per la realizzazione di programmi d'intervento per la definizione dei plume di contaminanti nelle acque sotterranee".

“Ringrazio l’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione per lo stanziamento di queste risorse che permetteranno di realizzare interventi attesi da anni. Dimostrano inoltre la grande attenzione di Regione Lombardia verso la tutela del territorio” ha concluso Terzi.

Asola (Mn)

Interventi di bonifica delle acque sotterranee dell’area ex Flucosit e aree esterne in località Castelnuovo di Asola. Il finanziamento riconosciuto al Comune di Asola è pari a 1.600.000 euro. Riguarda la messa in opera del sistema di bonifica, l’avvio e la gestione del sistema di trattamento. Gli interventi devono essere attuati nell’anno 2023. Per le successive annualità si fara fronte con la programmazione economico-finanziaria prevista per i successivi esercizi finanziari.

Cittiglio (Va)

Area ex Conceria Fraschini. Nel territorio dei comuni di Brenta e Cittiglio (VA) è ubicato il sito da bonificare di interesse regionale denominato area ‘Ex-Conceria Fraschini’. Il finanziamento richiesto dal Comune di Cittiglio riguarda gli interventi di messa in sicurezza permanente del sito. Il Comune è già stato oggetto di precedenti finanziamenti regionali nel 2016 e nel 2018 per la realizzazione delle indagini di caratterizzazione. Il finanziamento richiesto e riconosciuto al Comune di Cittiglio è pari a 3.721.709,41 euro.

Nova Milanese (Mb)

Area denominata “ex Cromotecnica”. Il Comune di Nova Milanese è beneficiario di un finanziamento regionale assegnato nel 2018 per la realizzazione della caratterizzazione del sito. Nel 2021 l’amministrazione, a seguito della caratterizzazione eseguita, approva il documento di analisi di rischio e il Progetto di bonifica con misure di messa in sicurezza permanente. Il finanziamento richiesto e riconosciuto al Comune di Nova Milanese per la realizzazione dell’intervento di bonifica è pari a 250.000 euro.

Montalto Pavese (Pv)

Area Deposito incontrollato di rifiuti ditta Mariani Elio. Il Comune di Montalto Pavese è stato assegnatario nel 2002 di una quota di finanziamento per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e progettazione propedeutiche dell’intervento di bonifica. Le attività di bonifica sono terminate, ma ai fini della conclusione dell’intervento occorre eseguire le indagini analitiche relative alla verifica finale dell’avvenuta bonifica. Il finanziamento richiesto e riconosciuto al Comune di Montalto Pavese è pari a 25.000 euro.

Mulazzano (Lo)

Area denominata ‘Immobiliare 90 – Nuova Cromotime’, situata in frazione Cassino d’Alberi. Gli interventi riguardano la demolizione della soletta in calcestruzzo e relativo smaltimento, la rimozione di cumuli di macerie, scavo e sbancamento di terreni contaminati e relativo smaltimento presso discarica autorizzata. Il finanziamento riconosciuto al Comune di Mulazzano è pari a 126.848 euro. Riguarda la redazione del progetto esecutivo/direzione lavori/coordinamento sicurezza che deve essere attuato nell’anno 2023. Inoltre, per le successive annualità si farà fronte con la programmazione economico-finanziaria prevista per i successivi esercizi finanziari.

Plume di contaminazione acque sotterranee – Provincia di Bergamo

In linea con gli obiettivi della normativa europea e nazionale sulla tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento, è previsto nella presente programmazione economico – finanziaria 2023 il finanziamento alla Provincia di Bergamo per la realizzazione di programmi d’intervento per la definizione dei plume di contaminanti nelle acque sotterranee, in particolare per l’approfondimento di analisi e perforazione di piezometri integrativi. È previsto il finanziamento per la definizione ed esecuzione di due campagne di monitoraggio con ubicazione e terebrazione di nuovi piezometri e il monitoraggio delle acque sotterranee. Nel dettaglio in prossimità del Comune di Fara (costo del programma pari a 67.710 euro) e anche in prossimità del Comune di Casazza (costo del programma pari a 95.904,20 euro).