Bonomi (Confindustria): una Lombardia forte rende l’Italia forte

“Una Lombardia forte rende l’Italia forte”: lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, alla seconda giornata del ‘Lombardia World Summit‘.



“Se il Nord frena – ha ricordato Bonomi – il traino non c’è più. Calano non solo gli ordini e la creazione di reddito e occupazione aggiuntiva al Nord, ma anche ordini e lavoro nelle imprese del Sud e nelle aree più svantaggiate che lavorano in filiera con quelle del Nord. Non siamo qui per lamentarci della frenata e per chiedere attenzione e incentivi a vantaggio della Lombardia. Siamo qui per offrire e costruire tutti insieme soluzioni pilota di crescita e innovazione che guardino al mondo e le cui ricadute rilancino e rafforzino il ruolo trainante lombardo per l’intera economia nazionale”.