Presentata al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ di Palazzo Lombardia la stagione 2024 delle Nazionali azzurre di pallavolo e la nuova maglia che indosseranno gli atleti.

Tra gli intervenuti il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo sport, il presidente federale Giuseppe Manfredi, i commissari tecnici delle Nazionali seniores, Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi.

Azzurre pallavolo ‘obbligate’ a superare qualificazioni per Parigi 2024

Con loro il direttore tecnico del settore giovanile femminile, Marco Mencarelli, e il coordinatore tecnico del settore giovanile maschile, Vincenzo Fanizza. L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sulle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi.

“Abbiamo l’obbligo di vincerle” ha detto il presidente federale Giuseppe Manfredi.

“Dobbiamo avere consapevolezza di essere l’Italia – ha continuato – non possiamo mancare i Giochi di Parigi”.

“I nostri tecnici sono i migliori – ha aggiunto – e quest’anno abbiamo assistito a due campionati di altissimo livello e ringrazio i club perché stanno facendo investimenti molti importanti. Dopo la vittoria degli Europei abbiamo migliorato i numeri con oltre 60.000 tesserati in più: il traino delle nostre nazionali è decisivo per il movimento. Dopo il calcio, tra gli sport di squadra ci siamo noi: come risultati e numeri”.