“Sicuramente la Lombardia è una delle grandi regioni per numero di abitanti, ma anche per il numero di atleti e di squadre, soprattutto di volley. A livello maschile e femminile, per esempio, quest’anno Milano e Monza hanno disputato un campionato straordinario”.

Così Andrea Zorzi , Zorro per tutti i tifosi, alla presentazione della stagione 2024 delle Nazionali Azzurre di pallavolo al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ di Palazzo Lombardia.

Presenti anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo sport e il presidente federale Giuseppe Manfredi. Con loro anche i commissari tecnici della Nazionali seniores Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi.

Lombardia e volley binomio vincente

“La Lombardia – ha continuato – recita, come spesso accade, un ruolo importante anche nel volley. Uno sport che sta incontrando un grande interesse sia sul piano mediatico, come sport da guardare e soprattutto da praticare”.

“Io amo la pallavolo – ha chiosato – perché è uno sport di squadra molto aperto a uomini e a donne. Questa sorta di fluidità di genere mi pare una grande caratteristica: infatti la pallavolo maschile come quella femminile non sono considerate come due livelli diversi”.

“Questa modernità della pallavolo – ha concluso – è tema sul quale poter ragionare”.