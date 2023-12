Borgo Virgilio, Forte di Pietole e museo del poeta, Sertori: la Regione c’è

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato l’Atto integrativo dell’Accordo di Programma (AdP) per la realizzazione del progetto di rifunzionalizzazione, valorizzazione e riqualificazione del Forte di Pietole, nel Comune di Borgo Virgilio (Mantova).

Da Regione Lombardia 1,5 milioni di euro

“Con questo atto – spiega Massimo Sertori, assessore lombardo con delega alla Programmazione negoziata regionale – si conferma l’aggiornamento del quadro economico degli interventi per un costo complessivo di 3.836.937 euro, con un contributo da parte di Regione Lombardia di 1.500.000 euro e dal Comune di Borgo Virgilio di 2.336.938 euro, rispetto ai 1.553.361 euro previsti dall’AdP già approvato, a fronte delle revisioni progettuali”.

Borgo Virgilio, Forte di Pietole e museo su Publio Virgilio Marone

“Il recupero – continua Sertori – ha l’obiettivo di garantire la fruizione del Forte, un complesso di rilevante interesse storico-culturale e ambientale. Previste opere interne per la rifunzionalizzazione del centro accoglienza visitatori e dello spazio espositivo. In programma quindi opere di riqualificazione degli spazi aperti, del verde e dei percorsi pedonali. Cui si aggiunge anche l’allestimento di un museo multimediale e multisensoriale dedicato alla figura di Publio Virgilio Marone”.

Al Forte entro giugno 2024

“Entro giugno 2024 – conclude l’assessore Sertori – sarà di nuovo reso fruibile il Forte di Pietole. Un complesso fortilizio da tempo in disuso e restituito al territorio quale bene storico-culturale. Un intervento che, grazie ad un lavoro sinergico tra Regione e Comune, contribuirà allo sviluppo dell’attrattività, nonché dell’offerta turistica e culturale di Mantova e del territorio del Parco del Mincio. E si integra nel sistema museale territoriale”.

Beduschi: facciamo tornare il poeta Virgilio ‘a casa’

Sul tema interviene anche l’assessore all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, che in passato ha rivestito l’incarico di sindaco proprio a Borgo Virgilio: “Il progetto di riqualificazione del Forte di Pietole mi riempie d’orgoglio. Ho avuto modo di seguirne la nascita e ringrazio il collega Sertori per averne seguito la realizzazione. Si tratta di un esempio emblematico per tutta la Lombardia di come un bene storico, portato a nuova vita, possa diventare non solo un luogo della memoria e dell’identità, ma uno spazio vivo, aperto a tutti. E sia quindi completamente recuperato nel tessuto sociale e nel quotidiano di una comunità. Fare tornare il grande poeta Virgilio ‘a casa’ nella sua terra natale, proprio dove sorge il forte napoleonico, è inoltre un successo. Che onora sia Regione Lombardia sia Mantova e rappresenta un’occasione per incentivare la conoscenza e il turismo per il nostro territorio”.

Caruso: implementazione del patrimonio storico-culturale

Soddisfazione viene espressa anche dall’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso: “Un ulteriore e importante segno di riguardo verso la valorizzazione della cultura. Mi compiaccio con l’assessore Sertori che, nell’ambito delle azioni mirate a rendere ancor più forte e attrattivo il territorio, punta anche su interventi come questo. Un’azione che implementa il patrimonio storico-culturale della Lombardia”.