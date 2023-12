Superano i 10 milioni di euro i fondi che Regione Lombardia assegna ai Comuni lombardi che hanno segnalato bisogni legati all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. È quanto stabilisce una delibera della Giunta approvata su proposta dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Interventi per migliorare la qualità della vita

“Queste risorse – ha spiegato l’assessore Franco – sono destinate a necessità indicate da persone disabili residenti in alloggi privati. Parliamo di interventi che, in termini assoluti, rivestono talvolta un valore anche contenuto, ma che incidono significativamente sulla qualità della vita dei cittadini e che sono stati proprio così richiesti dai cittadini. Per noi l’attenzione ai fragili e verso chi ha necessità particolari è la priorità. Tutti, infatti, devono avere la possibilità di muoversi liberamente a casa propria”.

Barriere architettoniche edifici privati: le risorse in Lombardia

Le risorse ammontano complessivamente a 10.340.648 di euro e sono destinati ai Comuni che hanno comunicato i rispettivi fabbisogni a Regione Lombardia attraverso i canali preposti. Regione, terminata la fase istruttoria, destina alle singole amministrazioni locali le cifre indicate e l’assessorato è pronto a incrementare le risorse nel caso in cui il finanziamento previsto non fosse sufficiente a soddisfare tutto l’ammontare delle richieste.

Sono poi i Comuni a liquidare il contributo ai cittadini e a verificare i requisiti di ammissibilità delle richieste e la cumulabilità dei contributi richiesti.

Le richieste suddivise per provincia

Di seguito l’ammontare dei finanziamenti richiesti dai territori suddivisi per provincia.

Bergamo: 1.523.416 euro.

Brescia: 1.145.384 euro.

Como: 863.201 euro.

Cremona: 410.048 euro.

Lecco: 461.911 euro.

Lodi: 193.184 euro.

Mantova: 526.002 euro.

Milano: 3.133.439 euro.

Monza Brianza: 947.942.

Pavia: 581.146.

Sondrio: 464.436.

Varese: 787.435.

Nel link sottostante il dettaglio dell’elenco dei Comuni suddivisi per province che hanno fatto richiesta del contributo

LOMBARDIA OK COMUNI BARRIERE ARCH

