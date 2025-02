La Lombardia si prepara a vivere una stagione indimenticabile, con i Giochi Olimpici Invernali del 2026. A un anno dall’accensione del braciere di Milano-Cortina prende il via il percorso dei Cuori Olimpici, una staffetta simbolica, un viaggio che per dieci mesi toccherà tutte le dodici province lombarde, accompagnando atleti, cittadini e visitatori in un crescendo di emozioni che culminerà sulle nevi della Valtellina, tra le sedi della competizione internazionale.

Un percorso che comincia proprio da Brescia, il 9 marzo 2025, con la BAM – Brescia Art Marathon, prima tappa di un racconto che unisce sport e territorio, storia e futuro, radici e ambizione.

Brescia Art Marathon dà avvio a progetto Cuori Olimpici

“La Brescia Art Marathon 2025 assume un valore ancora più significativo: per la prima volta porterà il logo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 – ha dichiarato Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia, alla conferenza di presentazione -. Sarà l’evento inaugurale del progetto ‘Il Cuore delle Olimpiadi’, con cui vogliamo accendere i riflettori sulle meraviglie delle 12 province lombarde, perché ogni angolo della nostra regione merita di essere celebrato nel contesto delle olimpiadi Milano Cortina 2026”.

Un viaggio attraverso l’anima olimpica della Lombardia

Lombardia non significa solo Milano, e i Giochi olimpici non riguardano solo le sedi delle gare. Lombardia è soprattutto le sue montagne imponenti, le sue città d’arte, i laghi che incantano, le pianure disegnate da secoli di storia e lavoro. È una terra di sport, di passione, di grandi eventi, di imprese visionarie e tradizioni che guardano al domani. Con i Cuori Olimpici, vogliamo dare voce a ogni territorio, renderlo protagonista e far sì che chiunque viva o visiti la nostra regione possa sentirne il battito autentico.

Brescia Art Marathon: il primo battito di una grande storia

Le strade di Brescia diventeranno una scenografia vivente, dove ogni atleta – che sia professionista o appassionato – correrà non solo per superare i propri limiti, ma anche per scoprire un patrimonio straordinario: le piazze rinascimentali, i resti dell’antica Brixia romana, le vestigia longobarde, il fascino del Castello e le architetture moderne che guardano al futuro.

Dalla pianura alle montagne olimpiche: un percorso tra sport e territorio

“Il nostro ‘Cuore olimpico’ – ha proseguito Mazzali – sarà un viaggio che, tappa dopo tappa, attraverserà tutta la Lombardia nel 2025, creando un legame profondo tra le sue 12 città capoluogo e i suoi territori, in un crescendo di entusiasmo fino all’ultima fermata a Sondrio, nel mese di dicembre. Sarà lì che lasceremo l’ultimo cuore, simbolo di una regione che vive con orgoglio il suo ruolo di protagonista nei Giochi del 2026. Le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali – ha aggiunto l’assessore – non sono solo un grande evento sportivo, ma un’opportunità straordinaria per raccontare l’anima della Lombardia, la sua capacità di accogliere, innovare ed eccellere”. “Vogliamo che ogni lombardo senta questo spirito, e che ogni turista conosca tutti i nostri territori – ha concluso Mazzali – perché la Lombardia è la casa delle Olimpiadi e vogliamo farlo brillare agli occhi del mondo”.

Una tappa in ogni provincia lombarda

Dopo Brescia, i Cuori Olimpici proseguiranno il loro cammino attraverso tutta la Lombardia, toccando ogni provincia con eventi unici, capaci di esaltare l’identità locale e il legame profondo tra sport e territorio.

Da Pavia, con la sua Corri Battaglia che rievoca la grande storia, fino a Milano, con la maratona più veloce d’Italia e la Family Run. Da Cremona, dove il fiume Po sarà protagonista di una festa dedicata allo sport e alla natura, a Varese, dove la magia del Sacro Monte farà da sfondo a un percorso tra musica e movimento. Fino a giungere in Valtellina, dove il nostro viaggio culminerà tra i vigneti e le maestose piste che ospiteranno le discese olimpiche.

Lombardia Style: un patrimonio che resta

Il circuito dei Cuori Olimpici si intreccia con Lombardia Style, il marchio che racconta al mondo l’essenza della nostra regione, fatta di qualità, innovazione e autenticità.