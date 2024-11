Violenza di genere, al via campagna digital Regione con Matilde Gioli

È partita la campagna digital della Regione Lombardia #nonseidasola che ha come protagonista una testimonial d’eccezione, Matilde Gioli. I video realizzati con la nota attrice che ha prestato gratuitamente il suo volto e la sua testimonianza saranno diffusi sui canali social della Regione Lombardia e sono disponibili a questi link:

Facebook

Instagram

Matilde Gioli volto della campagna digital della Lombardia

“È per noi motivo d’orgoglio – sottolinea il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – affidare al volto di un’attrice molto popolare come Matilde Gioli, che ho avuto il privilegio di conoscere nel febbraio 2022, insieme agli altri protagonisti della serie tv ‘DOC-Nelle tue mani‘. A lei il mio personale ringraziamento per questa importante campagna social”.

L’iniziativa digital

“Per diffondere una cultura della parità – ha affermato l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – nel 2024 ho voluto affiancare al nostro impegno istituzionale anche un’iniziativa digital. Vogliamo promuovere, specialmente tra i più giovani, il riconoscimento e la consapevolezza della violenza e della rete dei servizi e delle misure attive in Regione a sostegno delle donne vittime di violenza. Qualunque tipo di violenza si tratti. La nostra campagna è stata arricchita dal contributo di Matilde Gioli. Una testimonial d’eccezione, che ha collaborato a titolo completamente gratuito. Grazie anche al suo aiuto, puntiamo a coinvolgere un pubblico sempre più vasto. E a testimoniare quindi il valore della parità”.