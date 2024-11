Violenza sulle donne, le iniziative della Regione per il 25 novembre

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Regione Lombardia propone un ricco palinsesto di iniziative volte a diffondere cultura sulla parità di genere e informare sulle azioni di contrasto alla violenza contro le donne.

Il 25 novembre Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative

L’assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità guidato dall’assessore Elena Lucchini, ha organizzato, dalle ore 9 alle ore 12 all’Auditorium Testori un evento dedicato agli studenti: ‘Contro la violenza, rompi il silenzio’. La conduzione è affidata a Teatro Educativo. Attraverso una performance teatrale, creerà una alternanza di interazioni e testimonianze con la platea e la guiderà sulla consapevolezza del tema della giornata.

Contro la violenza una rete a tuo fianco

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, al Belvedere Silvio Berlusconi si terrà il talk istituzionale ‘Contro la violenza, una rete al tuo fianco’. Si confronteranno vari rappresentanti delle istituzioni e dei Centri Antiviolenza. Nonché studenti e rappresentanti delle Università e della Consulta regionale e provinciale.

Protocollo d’intesa con Ordine degli psicologi

In tale occasione, sarà firmato il Protocollo d’intesa con l’Ordine degli Psicologi finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti in materia di contrasto alla violenza sulle donne, conoscenza e riconoscimento immediato dei segnali di rischio/allarme di violenza domestica e assistita negli studenti e nelle famiglie, con il coinvolgimento dell’Osservatorio Pari Opportunità e Generi, istituito presso l’Ordine degli Psicologi di cui fa parte il Gruppo di Lavoro Violenza contro le donne come supporto strategico di coordinamento delle iniziative.

Pagode informative in centro a Milano

L’assessorato alla Sicurezza e Protezione civile, ha organizzato un evento di sensibilizzazione nel cuore di Milano. L’obiettivo è tenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne, sull’importanza di riconoscere e denunciare gli abusi, incoraggiando le vittime a chiedere aiuto. Saranno presenti una pagoda informativa e un camper della Polizia di Stato dove personale qualificato fornirà assistenza e risponderà alle domande dei cittadini. In piazza ci saranno anche le operatrici della Rete dei Centri Antiviolenza che forniranno informazioni sulla rete di servizi attivi in Lombardia, dai centri antiviolenza alle case rifugio, sui numeri di emergenza e le applicazioni, che offrono accoglienza, consulenza, orientamento e protezione alle vittime.

L’angolo beauty

Ci sarà un doppio gazebo allestito in piazza dove le persone saranno coinvolte da attività e intrattenimento. Nell’angolo beauty potranno ricevere un trattamento labbra. Questo grazie ad Alfaparf Milano (azienda di cosmesi) sponsor insieme a Nestlè dell’iniziativa che distribuirà Baci Perugina con un cartiglio creato ad hoc per la Giornata contro la violenza sulle donne.

La ‘Parete dei Pensieri’ e la ‘Foto Ingaggio’.

Il pubblico sarà, inoltre, coinvolto in attività che promuovono l’impegno contro la violenza sulle donne. Ad esempio, con foto e pensieri attraverso la ‘Parete dei Pensieri’ e la ‘Foto Ingaggio’.

Alle ore 11 è previsto un punto stampa con l’assessore Romano La Russa e il questore di Milano Bruno Megale.

I palazzi della Regione illuminati di arancione

Sempre il 25 novembre, alla sera, Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia si illumineranno di arancio, colore della Giornata mondiale. Nei giorni successivi saranno distribuite 15.000 cards con l’indicazione del sito www.nonseidasola.regione.lombardia.it, dove si trovano gli elenchi dei centri antiviolenza e degli sportelli informativi.

La panchina rossa

In questi giorni, Regione Lombardia ha anche installato, in via Melchiorre Gioia a Milano, una panchina rossa, un ‘simbolo’ dell’importanza di sensibilizzare e diffondere consapevolezza contro violenza di genere e femminicidi.

Infine, inizia oggi la campagna digital sui profili social della Regione con il contributo della nota attrice italiana Matilde Gioli.