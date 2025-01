Una grande festa storica che affonda le sue radici nel periodo in cui la città di Crema era sotto il dominio della Serenissima, con carri allegorici a tema, maschere, coriandoli, musica e balli che invadono le vie della città.

Questo, e molto altro, è il Gran Carnevale Cremasco, la cui edizione 2025 è stata presentata a Milano, a Palazzo Pirelli, dall’assessore regionale e Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, insieme a Eugenio Pisati, presidente del Carnevale Cremasco Odv e al sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi.

L’edizione 2025 del Gran Carnevale Cremasco

Giunto alla 37ª edizione, il Gran Carnevale Cremasco si svolge nelle quattro domeniche che precedono la Quaresima.

La prima domenica, il 16 febbraio, ‘Aspettando il Carnevale’ è una manifestazione gratuita in piazza Duomo con artisti di strada, musica, balli, maschere dei personaggi Disney. Le domeniche del 23 febbraio, 2 marzo e 9 marzo ospitano invece il tradizionale corteo mascherato con carri allegorici e la proclamazione del carro vincitore. Una grande festa, ma anche un’autentica attrattività turistica che ogni domenica supera i 20.000 visitatori, provenienti dalla Lombardia e da tutte le Regioni d’Italia.

Simbolo di Crema

“Il Gran Carnevale Cremasco è uno di quegli eventi che, ogni anno, riescono a rinnovare l’anima delle nostre tradizioni, trasformandole in una festa viva, capace di emozionare e coinvolgere un ampio pubblico – ha dichiarato Barbara Mazzali – . Non è solo un simbolo di Crema, ma una manifestazione che appartiene a tutta la Lombardia e che racconta al meglio la nostra capacità di unire storia, creatività e partecipazione”.

Vero spettacolo

“Ogni carro allegorico, ogni maschera e ogni dettaglio lavorato a mano dai volontari – ha proseguito l’assessore – ci ricorda quanto sia straordinaria la nostra cultura: un’eredità preziosa che non solo preserviamo, ma che siamo in grado di reinventare ogni anno con nuova vitalità. E poi c’è l’atmosfera del Carnevale: i colori, la musica, la gioia che si respira per le strade di Crema sono un vero spettacolo. E capace di affascinare non solo chi vive qui, ma anche chi arriva da lontano”.

Attrattività turistica

“Come Regione Lombardia – ha specificato Mazzali – crediamo profondamente nel valore di manifestazioni come questa, che non sono solo un’occasione per attrarre turismo, ma anche un momento per far conoscere e valorizzare i prodotti tipici, il patrimonio storico e le tradizioni locali. Il Carnevale Cremasco è un pezzo del nostro passato che continua a parlare al presente, facendoci sentire orgogliosi di ciò che siamo”.

Passione e dedizione

L’assessore Mazzali ha quindi concluso, rivolgendo “Un grazie sincero al sindaco Fabio Bergamaschi e a tutti coloro che, con passione e dedizione, lavorano per rendere possibile questa magìa. Ogni edizione del Carnevale Cremasco non è solo un evento, ma una festa del cuore, che rappresenta la nostra Lombardia nel suo volto più autentico e gioioso”.

Per info e programma completo della manifestazione, consultare il sito www.carnevaledicrema.it.