Casalmaggiore, nuovo palazzetto sport opera importante e strategica

L’assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata ha partecipato, mercoledì 15 maggio, alla cerimonia ufficiale di posa della prima pietra del palazzetto dello sport nel Comune di Casalmaggiore, in provincia di Cremona.

Nuovo palazzetto sport Casalmaggiore

“Si tratta di un nuovo palazzetto dello sport – spiega l’assessore a Enti locali e Programmazione negoziata – finalizzato a creare una struttura che possa essere di beneficio per l’intero territorio Casalasco. E di diventare punto di riferimento per lo svolgimento di attività sportive e manifestazioni a livello sovracomunale”. I lavori propedeutici all’intervento sono infatti iniziati a ottobre 2023. In questi mesi si sono realizzati gli scavi e gli sbancamenti. E l’ultimazione dell’opera è prevista già nel corso dell’anno 2025.

Sinergia istituzionale

Il palazzetto, frutto del lavoro sinergico tra Amministrazione comunale e Regione Lombardia, “che ha creduto molto – sottolinea l’assessore – in questo progetto e ha stanziato risorse importanti” conclude l’assessore regionale. “Un esempio virtuoso – prosegue l’assessore – di come, insieme, si possono ottenere dei risultati veramente efficaci”.

Progetto esecutivo da oltre 6 milioni

L’approvazione del progetto esecutivo è avvenuta a marzo 2023, con un costo definitivo di 6.330.000 euro. Di questi, 2.850.000 euro di risorse regionali e 3.480.000 euro di risorse comunali.