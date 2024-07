Varese, approvato il nuovo piano cave dal Consiglio regionale lombardo

“Nessun nuovo ambito territoriale estrattivo, nessuna escavazione in falda, salvaguardia delle aree agricole e vocate al verde. Quattro bacini di produzione contenenti undici giacimenti di sabbia e ghiaia. Il lavoro è stato impegnativo, ma grazie alla collaborazione degli enti territoriali e dei consiglieri regionali siamo riusciti a coniugare il fabbisogno delle aziende che operano nel settore e le esigenze di tutela del territorio”. Lo ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione in seguito all’approvazione del Piano cave di Varese da parte del Consiglio regionale. La nuova pianificazione avrà durata di 10 anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Approvato piano cave di Varese, individuati 8 ambiti estrattivi

Il piano ha individuato 4 bacini di produzione contenenti 11 giacimenti di sabbia e ghiaia e individuati 8 ambiti estrattivi (per un totale di 16.300.000 mc), nonché 2 cave di recupero.

In sintesi, il nuovo Piano cave per il settore della sabbia e ghiaia in provincia di Varese prevede un fabbisogno complessivo di quasi 18.000.000 di metri cubi (mc), di cui 1.679.911 mc da soddisfare con materiale proveniente da fonti alternative e 16.300.000 mc da soddisfare negli 8 ambiti estrattivi previsti, in diminuzione rispetto alla precedente pianificazione che aveva stimato un fabbisogno di 24.857.000 mc.