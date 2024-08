Il sottosegretario alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, è a Parigi per una missione istituzionale in occasione delle Olimpiadi. Obiettivo, “verificare sul campo” l’organizzazione dei Giochi in vista dell’edizione invernale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Cattaneo in missione a Parigi: Olimpiadi sono occasione per promuovere territorio

“I Giochi – ha affermato il sottosegretario Cattaneo – sono una straordinaria occasione per promuovere il nostro territorio. Il nostro desiderio è che Milano Cortina diventi una vetrina internazionale per la Lombardia. Questa visita a Parigi ci offre un’opportunità unica per osservare da vicino l’organizzazione di un evento di portata mondiale”.

L’incontro con l’atleta iraniano rifugiato in Italia

Durante la missione, il sottosegretario incontrerà infatti i responsabili dell’organizzazione territoriale, della tregua olimpica e delle relazioni internazionali dei Giochi di Parigi. Il sottosegretario Cattaneo ha quindi incontrato l’atleta iraniano Iman Mahdavi, rifugiato in Italia, a Parigi proprio in rappresentanza del team dei rifugiati.

Sport come strumento di integrazione

“La storia di Iman è quindi emozionante e dimostra come lo sport e le Olimpiadi possano essere potenti strumenti di integrazione. Iman si allena da anni con la ‘Società Lotta Club Seggiano’, grazie al supporto del suo coach Victor Cazacu e della comunità locale” ha concluso il sottosegretario.