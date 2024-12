Presentato all’Università Statale di Milano il progetto sperimentale di co-housing e mentoring ‘Attiva – Mente insieme‘, promosso dall’ateneo milanese e da Regione Lombardia. Obiettivo, promuovere il dialogo fra generazioni, incentivare l’inclusione sociale delle persone anziane. E nel contempo offrire soluzioni concrete per far fronte all’aumento delle richieste abitative a costi sostenibili da parte degli studenti fuori sede.

Un progetto che propone una nuova forma di domiciliarità. Una coabitazione solidale basata su un patto fiduciario tra anziano e giovane. Lo studente avrà un rimborso per le spese di locazione, grazie ai 400.000 euro stanziati per l’Università Statale di Milano, e dovrà fornire alcuni servizi di volontariato. Accompagnare, per esempio, il padrone di casa senior a visite mediche. Aiutarlo nell’utilizzo delle piattaforme digitali, ma anche condividere momenti di socializzazione e svago. Come andare insieme a teatro o al cinema, fornendo così una risposta concreta alla solitudine di molti anziani.

Nella prima fase del progetto, la Statale diffonderà il progetto alla comunità studentesca, per individuare gli studenti interessati e capirne le esigenze e le attitudini. Parallelamente, saranno coinvolte le istituzioni cittadine e gli enti del terzo settore per l’individuazione degli over 65 disponibili. A seguire, si procederà al matching tra ‘domanda e offerta’.

All’evento hanno partecipato Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, la rettrice Marina Brambilla e Giacomo Pangrazzi, presidente della Conferenza degli Studenti.

Lucchini: alleanza virtuosa tra anziani e giovani studenti

“Regione Lombardia – ha commentato l’assessore Lucchini – crede e investe nelle politiche a sostegno dell’invecchiamento attivo. Per questo a giugno ha sottoscritto un protocollo con le università lombarde che finanzia progetti innovativi volti a favorire lo scambio intergenerazionale tra studenti e persone anziane. Esprimo dunque grande soddisfazione per la qualità e il valore del progetto sperimentale dell’Università Statale di Milano. Perché si fonda su una virtuosa alleanza tra la popolazione anziana e i giovani studenti e mette in rete anche i soggetti del Terzo Settore. Dopo l’avvio delle iniziative promosse dall’Università di Pavia e Bergamo oggi mettiamo a terra anche il terzo percorso che nel capoluogo lombardo saprà valorizzare il patrimonio umano e di competenze degli over 65. Garantendo allo stesso tempo uno spazio abitativo in città per gli universitari”. “Una reciprocità – ha concluso – che farà crescere l’intera comunità”.